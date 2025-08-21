Команда из РТ победила в соревнованиях по разборке и сборке АК-74 на Юнармейских сборах

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

На плацу Пензенского артиллерийского инженерного института 20 августа состоялась торжественная церемония награждения участников спортивных состязаний Юнармейских сборов ПФО «Гвардеец-2025». В состязаниях по разборке и сборке автомата АК-74 лидировала команда Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В этом году сборы вышли на международный уровень: впервые в них участвовала команда из Брестской области Белоруссии. Помимо команд из регионов Приволжского федерального округа, в Пензу прибыли представители ДНР, ЛНР и Запорожской области.

В церемонии награждения победителей приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО, участник федерального кадрового проекта «Время героев» Александр Тихонов, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и депутат Государственной Думы Дмитрий Каденков.

Александр Тихонов в своей речи подчеркнул, что участники показали высокие волевые качества, умение работать в команде и добиваться побед. Он отметил, что успех каждого спортсмена внес значительный вклад в общий результат команды и является вкладом в будущее процветание страны.

В спортивных соревнованиях по баскетболу победу одержала команда Республики Мордовия, по мини-футболу – команда Кировской области, по волейболу – команда Оренбургской области, по пейнтболу – Пермского края, по спортивному ориентированию – команда Чувашской Республики.

По стрельбе из пневматической винтовки победила команда Кировской области. В личных соревнованиях по дартсу победу одержал Ярослав Малов из Мордовии, а по настольному теннису – Александр Дмитриенко из Пензенской области.

По итогам всех соревнований первое место заняла команда Пермского края, второе – Пензенской области, третье – спортсмены Чувашской Республики.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что в ходе смены было установлено множество личных рекордов, и пожелал юнармейцам продолжать тренироваться и совершенствовать свои навыки. Он подчеркнул, что спорт является важной частью военной службы, и участники сборов смогли по-настоящему ощутить ценность товарищества и работы в армейском коллективе.