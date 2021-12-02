Команда из РТ на «Цифровом прорыве 2021» разработает сервис по переводу видео в текст

В финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021» прошли восемь команд из Татарстана, две из которых будут состязаться очно. Одна из них станет разрабатывать проект по переводу видеоматериала в текст. Об этом рассказал один из участников команды Макар Шевченко.

«В финале мы будем разрабатывать сервис, который будет конвертировать видео в текст. Благодаря проекту пользователи портала будут гораздо дольше оставаться на сайте. Также он должен увеличить охват», — отметил собеседник агентства.

При этом он добавил, что на пути к финалу их команда разрабатывала один из небольших сервисов для масштабного проекта беспилотных поездов, которые будут ходить по Московскому центральному кольцу.

Другая татарстанская команда, прошедшая в финал, займется разработкой сервиса по созданию цифрового образа человека на основе его активности в интернете, сообщил участник Владимир Куров.

«Этот проект не только о будущем, но и о прошлом и настоящем. Мы все участвуем в разных информационных полях, пишем комментарии и отзывы. Иногда бывает, что человек сделал какое-то заявление, за которое ему стыдно», — пояснил он.

Финал конкурса «Цифровой прорыв 2021» стартовал сегодня в Иннополисе. До него дошли восемь команд из Татарстана, две из которых приехали в IT-город для офлайн-участия в состязании.