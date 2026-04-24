Команда из казанского IT-лицея прошла в финал Турнира Знание.Игра

Команда «Шашлык» из Специализированного учебно-научного центра IT-лицея Казани прошла в финал Турнира Знание.Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей, сообщили организаторы. Они и еще 90 команд эрудитов из 89 регионов России, а также из Абхазии и Беларуси встретятся 15 мая в Москве, в Национальном центре «Россия». Всего для участников интеллектуального соревнования организовали 20 отборочных игр.

Региональный этап проходит по федеральным округам. В рамках соревновательного дня Приволжского федерального округа участвовали более 1300 школьников и студентов колледжей.

Согласно сообщению, победитель в каждом субъекте РФ получит право выступить в очном финале Турнира 15 мая 2026 года в Москве. Масштабное событие объединит до 500 участников. По итогам финала наградят 10 команд: одного абсолютного победителя и 9 призеров. Все они получат ценные подарки от партнеров.

Турнир Знание.Игра входит в перечень мероприятий Минпросвещения России, ежегодно рекомендуемых к реализации в рамках календарного плана воспитательной работы. Помимо направления викторин, в сезоне 2025–2026 годов продолжается Турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» по лицензии правообладателя. К участию организаторы приглашают команды в двух возрастных категориях: школьники и студенты СПО (14–18 лет), а также студенты вузов и работающая молодежь (18–25 лет). В направлении викторин, помимо трека для школ и колледжей, также проходит соревнование для студентов вузов.

«Знание» – крупнейшая просветительская организация в стране. С момента перезагрузки сообщество лекторов общества «Знание» объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 180 тысяч лекций в 89 регионах РФ, создано 8 100 часов просветительского контента. Онлайн-трансляции мероприятий и видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.