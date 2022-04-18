Команда из Казани выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом в 100 тыс. рублей

В Казани завершился киберспортивный турнир по Dota 2 «NewPeople CyberCup» с призовым фондом 100 000 рублей. Его выиграла местная команда Xixixi, второе место заняли представители Йошкар-Олы «HardMode», а бронзу взяли казанцы из команды «Shellby famaly».

«Считаю, что смысл таких соревнований не только в компьютерных играх. Здесь все знакомятся с близкими им по духу людьми. Эти социальные связи очень важны, особенно, когда в мире не слишком спокойно. Хочется не просто помечтать, а поставить цель. Добиться, чтобы со временем Казань стала центром киберспорта, чтобы сюда приезжали спортсмены со всех уголков планеты. Казань может повторить успех Шанхая. У нашего города всё впереди. А пока я надеюсь, что наш турнир оценят в киберспортивном сообществе. И мы обязательно оправдаем эти надежды», - заявил руководитель рабочей группы при Комитете Государственной Думы по физической культуре и спорту «Развитие компьютерного спорта в Российской Федерации» Амир Хамитов.

В турнире приняли участие 120 человек из разных городов России. Команды приехали из Набережных Челнов, Чебоксар, Нижнекамска, Йошкар-Олы и Барабинска. В течение двух дней 24 команды боролись за звание лучшего.

В дальнейшем планируется проводить такие турниры на постоянной основе совместно с Минспорта РТ.