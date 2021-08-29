Команда из Богатых Сабов выиграла первенство Татарстана по футболу во второй лиге
Команда «Сабагро» из Богатых Сабов стала победителем первенства Республики Татарстан по футболу 2021 года среди команд второй лиги.
Интрига в борьбе за первое место в турнире сохранялась до последнего тура, который был сыгран сегодня, 29 августа.
Перед решающим матчем 10-го тура «Сабагро» имел 21 очко, а располагавшийся на втором месте «Азнакай» из Азнакаво – 19. Именно сабинцы и азнакаевцы встречались в центральном матче тура, который прошел в Богатых Сабах.
К середине первого тайма хозяева вели в счете (3:1) после точных ударов Рустема Бакирова, Азата Кашапова и Ильмира Хуснутдинова. Счет мог быть и крупнее, но на 17-й минуте лучший бомбардир первенства – нападающий «Сабагро» Ильмир Хазиев (всего на его счету по итогам сезона 19 голов) не реализовал пенальти.
На 37-й минуте на поле вспыхнула потасовка и главный судья встречи казанский арбитр Герман Коваленко (судит также матчи первенства ФНЛ-2) удалил четырех игроков – по два футболиста из каждой команды.
В игре 9 на 9 в концовке первого тайма гости сумели забить еще один гол. 3:2 в пользу сабинцев, но у гостей перед перерывом появилась небольшая надежда на общий успех.
В перерыве футболисты из Богатых Сабов устроили разбор первого тайма прямо у своей скамейки.
Эмоциональная речь играющего главного тренера команды Данияра Разакова настроила команду на нужный лад и вторые 45 минут расставили все по своим местам. Хозяева доминировали на поле и забили в ворота «Азнакая» пять безответных мячей.
Итоговый счет – 8:2 в пользу «Сабагро», который стал победителем футбольного первенства второй лиги Татарстана. В следующем сезоне сабинцы планируют выступить в первой лиге республики.
Команда «Азнакай» осталась на втором месте по итогам первенства. Бронзовые медали – у «Апсалямово» из Уруссу.
Напомним, что в следующую субботу, 4 сентября, в Альметьевске состоятся финалы Кубка Татарстана по футболу. Сначала на поле городского стадиона в 12:00 выйдут юношеские команды (составленные из игроков 2008 года рожения) спортшколы по футболу Альметьевска и команда СШ «Вахитовского района» Казани.
Главный матч дня состоится в 14:00, когда в борьбе за Кубок Татарстана встретятся хозяева – «СШ Альметьевска» и «Эверест» из Высокой Горы.
Стоит отметить, что в составе высокогорцев выступает лучший бомбардир нынешнего розыгрыша Кубка РТ – 31-летний Артем Петухов, на счету которого 9 мячей (в пяти матчах). У 18-летнего Севастьяна Арсентьева из «СШ Альметьевска» 4 гола в 6-ти встречах.