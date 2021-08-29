Команда из Богатых Сабов выиграла первенство Татарстана по футболу во второй лиге

«Сабагро» - чемпион второй лиги Татарстана по футболу

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

Команда «Сабагро» из Богатых Сабов стала победителем первенства Республики Татарстан по футболу 2021 года среди команд второй лиги.

Интрига в борьбе за первое место в турнире сохранялась до последнего тура, который был сыгран сегодня, 29 августа.

Перед решающим матчем 10-го тура «Сабагро» имел 21 очко, а располагавшийся на втором месте «Азнакай» из Азнакаво – 19. Именно сабинцы и азнакаевцы встречались в центральном матче тура, который прошел в Богатых Сабах.

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

К середине первого тайма хозяева вели в счете (3:1) после точных ударов Рустема Бакирова, Азата Кашапова и Ильмира Хуснутдинова. Счет мог быть и крупнее, но на 17-й минуте лучший бомбардир первенства – нападающий «Сабагро» Ильмир Хазиев (всего на его счету по итогам сезона 19 голов) не реализовал пенальти.

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

На 37-й минуте на поле вспыхнула потасовка и главный судья встречи казанский арбитр Герман Коваленко (судит также матчи первенства ФНЛ-2) удалил четырех игроков – по два футболиста из каждой команды.

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

В игре 9 на 9 в концовке первого тайма гости сумели забить еще один гол. 3:2 в пользу сабинцев, но у гостей перед перерывом появилась небольшая надежда на общий успех.

В перерыве футболисты из Богатых Сабов устроили разбор первого тайма прямо у своей скамейки.

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

Эмоциональная речь играющего главного тренера команды Данияра Разакова настроила команду на нужный лад и вторые 45 минут расставили все по своим местам. Хозяева доминировали на поле и забили в ворота «Азнакая» пять безответных мячей.

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

Итоговый счет – 8:2 в пользу «Сабагро», который стал победителем футбольного первенства второй лиги Татарстана. В следующем сезоне сабинцы планируют выступить в первой лиге республики.

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

Команда «Азнакай» осталась на втором месте по итогам первенства. Бронзовые медали – у «Апсалямово» из Уруссу.



Напомним, что в следующую субботу, 4 сентября, в Альметьевске состоятся финалы Кубка Татарстана по футболу. Сначала на поле городского стадиона в 12:00 выйдут юношеские команды (составленные из игроков 2008 года рожения) спортшколы по футболу Альметьевска и команда СШ «Вахитовского района» Казани.

Главный матч дня состоится в 14:00, когда в борьбе за Кубок Татарстана встретятся хозяева – «СШ Альметьевска» и «Эверест» из Высокой Горы.

Стоит отметить, что в составе высокогорцев выступает лучший бомбардир нынешнего розыгрыша Кубка РТ – 31-летний Артем Петухов, на счету которого 9 мячей (в пяти матчах). У 18-летнего Севастьяна Арсентьева из «СШ Альметьевска» 4 гола в 6-ти встречах.