Команда из Альметьевска представляет Татарстан на турнире по адаптивному хоккею

Сегодня впервые в спортивной истории Чувашии на базе Регионального центра по хоккею стартовал Межрегиональный турнир по адаптивному хоккею при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе и Правительства Чувашской Республики. Четыре дня за трофеи турнира будут вести борьбу 12 команд Приволжья в двух дивизионах – среди 9 команд по следж-хоккею и 3 команд слепых и слабовидящих.

Республику Татарстан на турнире представляет хоккейная команда «Нефтяник-следж» из г. Альметьевска.

Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, исполнительный директор Федерации адаптивного хоккея Антон Политов и другие почетные гости приняли участие в открытии Межрегионального турнира.

От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова ребят поздравил помощник полпреда Владимир Колчин.

«Сегодня мы открываем соревнования среди спортсменов, сильных духом и любящих спорт. Адаптивный хоккей – это не только спорт, это инструмент адаптации и социализации. Турнир станет площадкой обмена знаниями и умениями в «игре настоящих мужчин», участники найдут друзей из других регионов, познакомятся с красивой и гостеприимной Чувашией.

От всей души благодарю Правительство Чувашской Республики за организацию этих важных межрегиональных соревнований. Уверен, что турнир пройдет на высоком организационном уровне, принесет спортсменам заслуженные награды и яркие воспоминания! Желаю каждой команде достойно представить свои регионы! Удачи! И пусть победит сильнейший!» – отметил Владимир Колчин.

«Благодарю аппарат полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе за предоставленное право проведения этого значимого турнира! В нашей республике уделяется большое внимание развитию адаптивного спорта, для этого создаются необходимые условия, ведется планомерная работа по обеспечению инфраструктурой с доступной средой. Это дает свои результаты – наши спортсмены достойно представляют республику на крупнейших спортивных соревнованиях страны и на международной арене. Очень рад был видеть азарт в глазах детей и желание победить! Спорт должен стать нормой жизни для каждого. На это нас ориентирует Президент страны», – напутствовал министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

«Мне очень приятно находиться здесь, всегда с огромным желанием и трепетом приезжаю на детские турниры пообщаться с ребятами и родителями. Самое главное – это здоровье, чтобы ваши мечты сбывались. Занимайтесь спортом и никогда не сдавайтесь!» – сказал заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Ярким аккордом церемонии открытия стали выступления воспитанников отделений конькобежного спорта и фигурного катания Спортивной школы № 4.

В группе команд по следж-хоккею борьбу будут вести 9 команд: «Атал» (Чебоксары), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Волга-следж» (Саратов), «Нефтяник» (Альметьевск), «Медведи» (Киров), «Молния Прикамья» (Пермь), «Удмуртия» (Ижевск), «Сияжар» (Саранск), «Крылья мечты» (Пенза). Среди команд слепых и слабовидящих спортсменов будут состязаться: «Юман» (Чебоксары), «Ижсталь» (Ижевск) и «Молния Прикамья» (Пермь). Всего участниками состязаний стали представители 9 регионов ПФО: Чувашии, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областей.

Победители и призеры турнира будут награждены дипломами, медалями, кубками, ценными и памятными призами. Также будут отмечены лучшие игроки в четырех номинациях: вратарь, защитник, нападающий, тренер.