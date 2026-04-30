Команда Гатиятулина снова ведет в полуфинале: «Ак Барс» выглядит системнее, на стороне Разина – кубковый опыт

Подопечные Анвара Гатиятулина снова вышли вперед в полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, обыграв накануне «Металлург» со счетом 4:1. За счет чего «Ак Барсу» удалось стать на шаг ближе к финалу – в материале «ТИ-Спорта».





«Ак Барс» снова повел в серии с «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина

«Ак Барс» снова на один шаг ближе «Металлурга» к победе в полуфинале Кубка Гагарина: казанцы одержали вторую уверенную победу в третьем матче с магнитогорцами (4:1, счет в серии – 2-1).

Подопечные Анвара Гатиятулина заметно прибавили по сравнению с предыдущим поединком в Магнитогорске, в котором они проиграли со счетом 2:4. Татарстанская команда добавила в концентрации и в первой домашней встрече была больше нацелена на ворота соперника, особенно в завершающей фазе атаки.

«Сегодня мы вернули то, чего нам не хватало в прошлом матче. Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Понятно, что разбираем и соперника, у них много сильных сторон. Все их закрыть маловероятно, но можно минимизировать. И сегодня это удалось», – сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

Также главный тренер «Ак Барса» отметил, что важную роль в прошедшей встрече сыграло количество заблокированных казанцами бросков – их было 29.

В плей-офф решают нижние звенья?

По традиции считается, что в плей-офф многое решают нижние звенья. Причем чем ближе серия к финалу, тем значительнее влияние третьей и четвертой троек. Однако нападающий Никита Дыняк (как раз из четвертого звена «Ак Барса») с этим утверждением не согласен.

«Решает игру вся команда, самопожертвование, ловля шайбы на себя, помощь партнеру. Где-то сыграть попроще – это самое главное», – ответил форвард на вопрос корреспондента «ТИ-Спорта».

При этом его коллега по звену Дмитрий Кателевский в прошедшей встрече отличился дважды, забив важную первую шайбу, а затем почти сразу и удвоив преимущество хозяев.

Со стороны это выглядело как идеально наигранные комбинации, что лишь подчеркивает мастерство всех четырех звеньев Гатиятулина и сыгранность его коллектива в текущем плей-офф. После матча Кателевский немного поскромничал, отдав все лавры своим партнерам.

«Я очень благодарен своим партнерам, которые вывели меня на такие убойные позиции. Два крайних нападающих поработали, создали давление. Никита здорово вывел меня на пятак, оставалось только забить. Во второй шайбе хорошо убежали, Никита поставил блок, а Леха (Пустозеров) выдал хорошую подкидку», – сказал форвард «Ак Барса».

Уравновешенность Гатиятулина против кубкового опыта Разина

Впрочем, перевес в серии в пользу «Ак Барса» пока еще ничего не гарантирует. Под началом Анвара Гатиятулина более опытный состав по сравнению с коллективом Андрея Разина, где много молодых игроков. Возможно, этот фактор сыграет в пользу татарстанской команды. Зато у «Металлурга» имеются свои сильные стороны.

«Магнитка» демонстрирует скоростной и техничный хоккей. Плюс ко всему у Разина, в отличие от главного тренера «Ак Барса», имеется победный кубковый опыт. Ментально «Металлург», на первый взгляд, выглядит сильнее.

При этом «Ак Барс» с 2023 года не был так близок к финалу, как сейчас. И это понимают все – и игроки, и тренеры казанской команды. И все же в настоящий момент говорить о преимуществе казанцев в серии преждевременно. Вспомним, что в Магнитогорске она началась по схожему сценарию – с победы «барсов». Однако «Металлург» не из тех команд, которые так легко сдаются. И предстоящий матч, который пройдет в ближайшую пятницу в Казани (начало – в 15:00), будет не менее принципиальным и интригующим.