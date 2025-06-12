Команда фестиваля НУР анонсировала открытие лаборатории нейросетевого искусства

Фото: "Татар-Информ" / Михаил Захаров

Организаторы и художники НУРа, а также комьюнити «Березовый промпт» проведут первую онлайн-лабораторию нейросетевого искусства в рамках образовательной программы. Она состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Результатом лаборатории станет новая выставка в Казани.

Онлайн-лаборатория будет продолжаться в течение всей второй половины июня — участники смогут бесплатно попрактиковаться с нейросетями под кураторством художников и попробовать создать свои произведения искусства, а завершится курс новой коллективной выставкой в конце месяца в Казани.

Организаторы заявляют, что лаборатория пройдет в несколько этапов

- С 16 по 20 июня художники комьюнити «Березовый промпт» Валерия Титова (ЭйАйЛера), Яр Кирсанов, Миша Надымов (Цифровой сказитель), Илья Шапко и Антон Копоть проведут серию стримов и артист-токов. На прямых онлайн-эфирах участники смогут узнать, как пользоваться нейросетями для создания произведений искусства, какие из них лучше подходят для разных задач, чем и у кого вдохновляться, как грамотно писать промпты, а также попробуют сделать первые статичные и видеоработы со звуком и без.

Среди охватываемых инструментов — Chat GPT, Midjourney, krea.ai, Recraft, Dreamina, DeepSeek, Leonardo, Kling, Runway, Suno и Udio.

- Затем «Березовый промпт» выберет 10 самых старательных учеников и вместе с ними будет готовить работы для будущей выставки в конце июня. Во время онлайн-практикума участники глубже погрузятся в тему нейросетей и смогут усовершенствовать свои произведения за счет личной поддержки кураторов.

Также организаторы из студии formate заявляют, что с самыми отличившимися финалистами лаборатории рассмотрят сотрудничество при подготовке будущих мероприятий.

Напомним, юбилейный, пятый фестиваль медиаискусства НУР прошел в столице Татарстана в мае. В течение четырех дней в 17 локациях Казани на фестивале показали свои работы более 50 артистов из 20 стран мира.