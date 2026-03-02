Команда Fashion Iftar откроет выставку в Национальном музее РТ

Джаннат Мингазова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Национальном музее Татарстана 11 марта откроется выставка «Нитка» («Җеп», в переводе – «Нить»), посвященная татарскому женскому костюму. Куратором выставки выступает автор Fashion Iftar’а Джаннат Мингазова.

«Через костюм мы можем без слов передавать наш культурный код и национальный посыл», – пояснила в ходе пресс-конференции «Татар-информа» Джаннат Мингазова.

Выставка будет поделена на четыре секции: «Сквозь годы» с образами из архивов, «Форма» с образами современных дизайнеров, «Головные уборы» в прошлом и настоящем, «Руки и ремесла» о казанском шве.

По словам автора проекта Fashion Iftar, название выставки «Нитка» означает связь с родом, с семьей и с людьми в целом.

«Что Fashion Iftar, что наша выставка – это проекты, которые действительно привлекают молодежь. Это можно увидеть по нашей аудитории», – уверена Мингазова.