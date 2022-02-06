Команда ДРКБ завоевала кубок турнира по футболу, приуроченного к 45-летию клиники

Кубок ДРКБ, посвященный юбилею открытия клиники, проходил с 4 по 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Детской республиканской клинической больницы.

Турнир открылся матчем команд ДРКБ и «КазЭнерго». Игра выдалась очень напряженной, закончилась со счетом 3:3.

Далее команда уверено шла по групповому этапу, обыграв «Дружбу» 4:2 и команду Главного инвестиционно-строительного управления РТ со счетом 10:0.

В полуфинале команда ДРКБ встречалась с гостями из Набережных Челнов, командой «Тишина». Матч проходил напряжено, но врачи оказались сильнее.

В финале команда ДРКБ встретилась с той самой командой, с которой открывала турнир – «КазЭнерго». Второй тайм окончился со счетом 7:1.

Победа команды ДРКБ в турнире – отличный подарок больнице на 45-летие.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

На данный момент команда ДРКБ играет в чемпионате первой лиги федерации мини-футбола Казани. Занимает 3 место, а также в кубке BFL, на стадии группового этапа.

Сезон заканчивается в мае 2022 года.

Команда ДРКБ была организована в августе 2018 года. В ноябре того же года команда заявилась на свой первый турнир BFL по мини-футболу и завоевала бронзу.

В январе 2019 года команда взяла золото кубка BFL по мини-футболу. В следующие годы у команды было много побед, в том числе, чемпионат BFL по мини-футболу 2021.