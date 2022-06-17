Команда ДРКБ, спасшая девочку после остановки сердца, выиграла конкурс «Ак чэчэклэр»

Победителем номинации «Уникальный случай» конкурса «Ак чэчэклэр» стала команда ДРКБ с историей спасения пятилетней девочки, у которой случилась внезапная остановка сердца на фоне острого миокардита и нарушений ритма сердца из-за вирусной инфекции.

Ребенка направили из Нижнекамской детской городской больницы в ДРКБ с предварительным диагнозом – острый миокардит. Врачи начали лечение, но после того, как состояние ребенка стабилизировали, ее сердце внезапно остановилось.

Медики начали реанимацию: провели интубацию трахеи, подключили ребенка к искусственной вентиляции легких, продолжали медикаментозную терапию, усердно делали непрямой массаж сердца.

Но, несмотря на все старания медиков, восстановить и стабилизировать работу сердца никак не удавалось. Оно начинало работать, но через короткое время опять останавливалось.

Врачи приняли решение подключить девочку к аппарату ЭКМО, это был единственный шанс ее спасти. Аппарат поддерживает гемодинамику и дает восстановить работу миокарда. Впервые ЭКМО был подключен во время реанимационных действий, причем не только в Татарстане, но и в России.

Подробнее об этом уникальном случае читайте уже скоро на «Татар-информ».