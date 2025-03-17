Команда «Динамо-Татарстан» победила в чемпионате России по волейболу на снегу

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Команда «Динамо-Татарстан» одержала победу в чемпионате России по волейболу на снегу. Спортсменов поздравил Раис РТ Рустам Минниханов, о чем в своем Telegram-канале сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

«Искренне поздравляю всех вас с блестящей победой в чемпионате России по волейболу на снегу. Команда сумела показать сильный характер, серьезный настрой и по-настоящему слаженную игру», – заметил Раис РТ.

«Успех в решающем матче – славная страница в летописи сравнительно молодого в Татарстане вида спорта и, конечно же, достойный результат неустанных тренировок спортсменов, большой работы наставников и активной поддержки всех тех, кому небезразлична судьба и будущее республиканского волейбола», – подчеркнул Рустам Минниханов.

«<...> даже в этой разновидности волейбола казанская команда оказалась самой лучшей в стране», – отметила в свою очередь Лилия Галимова.