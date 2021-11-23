Команда Челнов завоевала первое место в республиканском чемпионате по борьбе на поясах

Стали известны имена чемпионов Татарстана 2021 года по национальной борьбе корэш. Среди районов первое место завоевала команда Набережных Челнов.

22-23 ноября в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» состоялся чемпионат республики по корэш среди мужчин. В командном зачете первое место у спортсменов Комсомольского района Набережных Челнов, второе место завоевали борцы Лаишевского, третье — Альметьевского районов.

Победители в весовой категории 60 кг: I место — Алексей Абрамов (Лаишевский район), II место — Шамиль Чевик (Лаишевский район), III место — Динар Миннибаев (Новошешминский район), Раиль Валиев (Ново-Савиновский район Казани).

Весовая категория 65 кг: I место — Ильназ Минмуллин (Балтасинский район), II место — Ильнар Закиров (Чистопольский район), III место — Искандер Муртазин (Альметьевский район), Дмитрий Левашев (Комсомольский район Набережных Челнов).

Весовая категория 70 кг: I место — Ислам Фаляхов (Вахитовский район Казани), II место — Рафаэль Бильданов (Альметьевский район), III место — Ильназ Димиев (Мамадышский район), Рамиль Камалов (Бавлинский район).

Весовая категория 75 кг: I место — Рафаэль Калимуллин (Альметьевск), II место — Ленар Садыков (Комсомольский район Набережных Челнов), III место — Динар Каримуллин (Лаишевский район), Фирдус Галимуллин (Балтасинский район).

Весовая категория 80 кг: I место — Ренас Калимуллин (Тюлячинский район), II место — Марат Каримов (Альметьевский район), III место — Габдульфат Хайруллин (Лаишевский район), Ильшат Тагиров (Мензелинский район).

Весовая категория 85 кг: I место — Раиль Салахетдинов (Кукморский район), II место — Фаяз Зарипов (Тюлячинский район), III место — Ренат Шайхетдинов (Комсомольский район Набережных Челнов), Максим Степанов (Мамадышский район).

Весовая категория 90 кг: I место — Ильмир Тухватуллин (Ново-Савиновский район Казани), II место — Айрат Самигуллин (Альметьевский район), III место — Фарис Хузин (Актанышский район), Ильнар Галимов (Елабужский район).

Весовая категория 100 кг: I место — Руслан Рафиков (Балтасинский район), II место — Радис Самигуллин (Балтасинский район), III место — Эльдар Хамитов (Комсомольский район Набережных Челнов), Булат Каримуллин (Актанышский район).

Весовая категория 130 кг: I место — Радик Салахов (Альметьевский район), II место — Муса Галлямов (Лаишевский район), III место — Руслан Газизуллин (Лаишевский район), Эльмир Ахунзянов (Мамадышский район).

Весовая категория выше 130 кг: I место — Фирдус Зайнуллин (Зеленодольский район), II место — Ранис Гилязетдинов (Комсомольский район Набережных Челнов), II место — Ильфат Гимадиев (Нурлатский район), Рустам Бадретдинов (Мензелинский район).