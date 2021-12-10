Команда c уроженцем Казани в составе признана лучшей в мировом киберспорте за этот год

Команда NaVi, за которую выступает уроженец Казани Денис electronic Шарипов, признана лучшей киберспортивной командой мира в этом году по версии The Game Awards 2021.

При этом лучшим киберспортсменом года оказался признан товарищ Шарипова по команде — Александр Simple Костылев.

Ранее в этом году CS:GO состав NaVi выиграл главный турнир последних двух лет в этой дисциплине — PGL Major Stockholm 2021. Кроме того, команда удостоена Intel Grand Slam, который вручается за победу в шести крупных турнирах за 12 месяцев, и получила за это 1 млн долларов золотыми слитками.