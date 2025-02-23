«Команда больше живая, чем мертвая». Варламов подвел итоги матча «Сокола» с «Динамо»

Фото: fc-sokol.ru

Главный тренер «Сокола» Евгений Варламов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» прокомментировал выступление своей команды в контрольном матче с кировским «Динамо» (0:2).

Наставник рассказал, что команде для победы не хватило реализации в нападении.

«Забитых голов. Пропущенные голы – это быстрые атаки соперника, которые мы допустили создать. Открытые зоны были. Первый тайм весь контролировали. Хорошие выходы были и подходы к чужой штрафной. Не доводили до удара, если били по воротам, то блокировали. Много ударов соперник блокировал. Здесь есть над чем работать. Те моменты, над которым мы работали, – это взаимодействие и выходы из обороны, которые получались у нас. Это радует», – прокомментировал Варламов.

Также тренер объяснил, почему во втором тайме качество игры «Сокола» стало чуть ниже.

«Футболисты, которые вышли на замену, играли вчера, играли сегодня за футбольный клуб «Динамо», который с нами в сотрудничестве, поэтому здесь повышена утомляемость футболистов, все-таки еще не готовы под такой темп игроки, которые вышли на замену. Поэтому и получилась неслаженность в обороне и плохие взаимодействия в атаке», – поведал функционер.

Евгений Варламов рассказал, насколько казанцы готовы к сезону во Второй лиге Б.

«Еще идет подготовка. На данном этапе команда готова, как мы и планировали. Что мы хотели за полтора месяца подготовки, это, можно сказать, как контрольный матч, это как экзамен для всей команды. И мы его выдержали. Я считаю, что то, над чем мы работали полтора месяца, в этой игре и показали. Дальше этап у нас идет с работой над позиционными атаками, завершением, где мы будем работать и улучшать игру», – сказал тренер.

В заключение функционер прокомментировал информацию о том, что с сайта Avito сняли объявление о продаже клуба, указав, что у команды дела налаживаются.

«В процессе, работаем, да. То есть у нас есть потенциальные спонсоры, владельцы клуба. Но это все пока на стадии юридических моментов. Поэтому команда больше живая, чем мертвая», – заявил Евгений Варламов.

Напомним, в минувшем сезоне «Сокол» финишировал четверти в таблице группы 4 Второй лиги Б. Кировское «Динамо» же является действующим чемпионом Второй лиги Б.