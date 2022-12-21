Команда Банка ЗЕНИТ признана лучшей в индустрии private banking

ЗЕНИТ Private Banking стал лауреатом премии WEALTH Navigator Awards 2022 в номинации «Команда года». Премия вручается за лучшие практики частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.

«Любой бизнес — это прежде всего люди, ведь от слаженности работы зависит результат. И мы признательны жюри ведущей российской премии за высокую оценку работы нашей команды. Однако главная награда — многолетнее доверие клиентов и их семей. Уникальные продукты ЗЕНИТ Private Banking позволяют Банку быть надежным и разносторонним финансовым партнером для них», — отметил руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Хенкин.

WEALTH Navigator Awards 2022 — наследница престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards. Организаторы — журнал WEALTH Navigator (до недавнего — SPEAR’S Russia) и сайт PBWM.ru. Творческое и коммерческое управление проектом осуществляет MEDIACRAT.

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