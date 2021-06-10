Команда «Авангард» Советского района Казани выиграла городской этап турнира «Кожаный мяч»

Сегодня в Казани на стадионе «Трудовые резервы» прошли финальные соревнования городского этапа турнира среди юных футболистов «Кожаный мяч». Чемпионом в старшей возрастной группе в дивизионе «Дворовый спорт» стала команда «Авангард» Советского района.



В решающей игре «Авангард» в серии пенальти обыграл команду гимназии №179 Ново-Савиновского района. Третьей стала команда школы №70 Кировского района.

Всего в турнире принимала участие 171 команда в трех возрастных категориях: младшая (2010-2011 гг.), средняя (2008-2009 гг.) и старшая (2006-2007 гг.). В дивизионе «Спорт» победителями во всех трех возраста стали команды СШОР Вахитовского района.

Лучшим вратарем турнира стал игрок команды «Авангард» Ильсур Сабиров, лучшим защитником – игрок команды лицея №83 Карим Мисалов, лучшим нападающим – футболист из школы №70 Оскар Ихсанов, а лучшим игроком – представитель гимназии №179 Амир Еникеев. Им вручили памятные статуэтки, подарки от футбольного клуба «Рубин» и мячи с автографами игроков сборной России по футболу, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Всероссийский турнир «Кожаный мяч» – это детско-юношеские соревнования по футболу, которые проводятся по инициативе легендарного советского вратаря Льва Яшина с 1964 года. На сегодняшний день соревнования проводятся в трех возрастных группах и являются самыми массовыми соревнованиями по футболу на территории Российской Федерации.