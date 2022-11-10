Команда АО «Транснефть – Прикамье» стала лауреатом фестиваля «Наше время – Безнен заман»

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

Работники АО «Транснефть – Прикамье» вошли в число победителей X ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман». Результаты были озвучены 7 ноября 2022 года в г. Казани в рамках гала-концерта, завершившего трехдневную конкурсную программу.

Фестиваль традиционно проходил при непосредственной поддержке Президента республики Р.Н. Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

По итогам конкурса работники АО «Транснефть – Прикамье» заняли первое место в общекомандном зачете. В копилке представителей нефтепроводного предприятия – победы в номинациях «Вокал» (соло), «Хореография» (малые формы), «Хореография» (ансамбли), «Минута славы» и «Визитка-презентация».

В 2022 году участниками юбилейного фестиваля стали свыше 1500 самодеятельных артистов – работников 187 предприятий из 43 районов Республики Татарстан. На протяжении десятилетия масштабное мероприятие проводится с целью популяризации рабочих и инженерных профессий, способствует раскрытию творческого потенциала и духовному росту работающей молодежи.

«Мы начали понимать, что человек труда – самое главное для нашего государства. Эти люди не только на заводах, фабриках и предприятиях трудятся. Они так же талантливы и в других сферах. Сегодня они доказали, что они – лучшие», – сказал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Радует, что команда нашего предприятия с каждым годом повышает творческое мастерство и умение держаться на большой сцене. Наши работники успешны на ответственном нефтепроводном производстве и находят время на развитие своих талантов, повышение культурного и духовного уровня. Уверен, эта устремленность в творчестве лучшим образом скажется на их личностном и профессиональном росте, – отметил генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Роберт Галиев.