Команда Альметьевска победила в Суперфинале физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Сегодня в спортзале казанского стадиона «Трудовые резервы» состоялся Суперфинал фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения Республики Татарстан в 2022 году.

В этом году за победу в Суперфинале боролись сразу девять команд: победители Летнего фестиваля ГТО (Зеленодольский, Рыбно-Слободский, Нурлатский районы, города Казань, Нижнекамск, Альметьевск) и Зимнего фестиваля (Дрожжановский, Сабинский, Зеленодольский районы, города Казань, Нижнекамск, Альметьевск). Порой между собой соревновались целые семейные команды — дедушки, бабушки, мамы, папы и дети.

В состав каждой команды входило 8 человек в возрасте от 9 до 59 лет, относящиеся ко II-IX ступеням комплекса ГТО соответственно. Спортивная программа фестиваля включала в себя эстафетные соревнования по сдаче нормативов ГТО между сборными командами на время. В эстафету вошли следующие испытания: силовые упражнения, упражнения на гибкость, скорость и меткость.

Как итог, самой быстрой командай оказался коллектив из Альметьевска, затративший на сдачу нормативов всего 7 минут и 57 секунд. Второе место заняли представители Сабинского района (8,18), третьими стали челнинцы (8,55). За пределами тройки призеров, но с достойными результатами остались команды Нижнекамска, Дрожжановского, Зеленодольского, Нурлатского, Рыбно-Слободского районов, а также сборная Казани.

Целью проведения Фестиваля стало вовлечение граждан в систематические занятия физической культуры и спортом.