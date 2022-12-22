Команда афганских татар выиграла чемпионат среди провинций Афганистана по бузкаши

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Команда афганских татар, которая представляла провинцию Саманган, выиграла чемпионат среди провинций Афганистана по среднеазиатской конной игре – бузкаши. В соревнованиях участвовали спортсмены из 16 провинций Афганистана.

«Наша команда впервые приняла участие в таких масштабных соревнованиях. В группе татары выиграли у спортсменов из провинций Тахар, Балх, Джаузджан. В четвертьфинале победила команда из провинции Баглан. В полуфинале был побежден Нуристан. А в финале саманганцы одержали верх над командой из Кундуза. Причем все победы были яркие и убедительные. Наша команда получила чемпионский кубок, а игроки – памятные сувениры», – рассказал журналисту «Татар-информ» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Бузкаши — конная игра кочевников Средней Азии, известная еще со времен Чингисхана, и национальный вид спорта в Афганистане. Часто игры проходят по пятницам и собирают тысячи фанатов.

Это очень жесткий и травматичный вид спорта в Афганистане. Игрокам разрешается пользоваться кнутом, чтобы отбить добычу у соперника. Нередко в ходе борьбы случаются переломы конечностей, выходят из суставов пальцы. Бывают и смертельные случаи. В соревнованиях принимают участие только лошади определенной породы, которые проходят специальную подготовку в течение пяти лет.

«С первой игры татарская команда показала огромную силу воли и стремление к победе. Основной костяк предстоящей сборной Афганистана по Бузкаши составят спортсмены татар Афганистана», – прокомментировал победу генеральный директор казанского благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.