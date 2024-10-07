«Колыбель творчества писателей»: журнал «Сабантуй» отметит свое 100-летие

10 октября исполнится 100 лет с выпуска первого номера газеты «Юный ленинец» — «Яшь ленинчы» (ныне журнал «Сабантуй»). О том, как издание отметит вековой юбилей, рассказали в редакции журнала.

Так, в 14.00 8 октября состоится торжественное открытие выставки «100 лиц Сабантуя». Узнать о личностях, внесших значительный вклад в развитие издания, можно на 1-м этаже здания «Татмедиа». В экспозицию вошли фотографии и информация о поэтах, художниках, писателях, фотографах, которые работали в редакции. Многие творческие деятели республики впервые попробовали себя именно на страницах «Яшь ленинчы», что подтверждает значимость вклада, внесенного «Сабантуем» в развитие татарской литературы и журналистики.

Среди работ, представленных на выставке, — портреты основателей и первых главных редакторов газеты: Шагита Шаммазова, Лябиба Гильмутдинова, Евы Измайловой, работавших в 20-30-е годы прошлого века. В годы Великой Отечественной войны «Яшь ленинчы» выпускался в качестве «Пионерского листа» — приложения к газете «Красный Татарстан». Многие авторы, сотрудничавшие с газетой в предвоенные годы, погибли на полях сражений, в том числе Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Фатих Карим.

Выпуск издания возобновился в 1961 году под руководством главного редактора Венеры Ихсановой. Затем наступает эпоха Розы Туфитуловой, Роберта Миннуллина и других. Каждый из них привносил в издание свои идеи.

«Фотовыставка „100 лиц Сабантуя“ — мост, соединяющий прошлое и настоящее. На открытие выставки приглашены ветераны, долгие годы работавшие в газете и сотрудники редакции», — рассказали в редакции.

Кроме того, состоится встреча ветеранов с коллегами и действующим коллективом журнала. Состоятся чаепитие и праздничный концерт.

«Юный ленинец» стал первой детской газетой Советского Союза. Даже «Пионерская правда» начала издаваться лишь спустя полгода после нее — в марте 1925-го.

За эти годы газета воспитала несколько поколений детей, помогая им раскрыть свои творческие способности и прославляя юные дарования. По словам поэта Равиля Файзуллина, «Яшь ленинчы» стала «колыбелью творчества писателей». Об этом и говорит то, что первые произведения многих современных известных писателей и журналистов публиковались на страницах именно этого издания. Сегодня журнал «Сабантуй» ведет активную деятельность, направленную на воспитание у подрастающего поколения любви к родному языку, сохранение татарского языка.