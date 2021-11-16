Колыбель Ньютона из вакцин, татарский «Аватар»: Казань открыла выставку digital-искусства

Digital-искусство впервые в Казани и в Татарстане в целом объединено в самостоятельную выставку на площадке классического музея

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Аналоговый вернисаж цифровых шедевров

Не картины, а цифровые медиатворения и примеры видеоарта собрала на этот раз под своей крышей Галерея современного искусства, филиал Музея ИЗО Республики Татарстан. Digital-искусство впервые в Казани и в Татарстане в целом объединено в самостоятельную выставку на площадке классического музея, и тем приятнее, что открытие проекта «Невесомая» состоялось спустя всего несколько дней, как подобный вернисаж первым в России провел в Санкт-Петербурге Эрмитаж с участием Михаила Пиотровского.

«Активность медиаискусства растет во всем мире. Мы попытались собрать людей, которые имеют отношение к Татарстану, к Казани и занимаются медиаискусством в разных жанрах. Название выставки “Невесомая” говорит о том, что нет физических объектов (картин, – прим. Т-и), но все равно есть искусство. Некоторые люди не принимают его, но оно уже существует. Бывает такое, что его ставят в оппозицию к классической живописи. На самом деле, помимо того, что медиаискусство – это жанр, существующий сам по себе, что бесполезно отрицать, часто он работает еще и как реклама более традиционного искусства. Например, у Фаяза Азизова есть цитаты картин Верещагина. Увидев в Интернете эту работу, я уверен, люди станут интересоваться творчеством самого Верещагина. Это промо, положительно влияющее на классику, и не надо противопоставлять их друг другу. Примерно так же мы старались сделать работу “Павел Филонов” – старались не выпячивать себя, а попытались проникнуться творчеством художника и его воссоздать», – рассказал о выставке участник студии Abau Дамир Аллямов.

Медиаинсталляция «Павел Филонов», напомним, была представлена в 2019 году, когда в Галерее современного искусства открывалась выставка одного из лидеров русского авангарда. Эта работа и подсказала идею создания отдельной выставки цифрового искусства. В проекте «Невесомая» студия Abau представляет инсталляцию а-ля татарский «Аватар» - визуализацию «Кара урман» (в переводе с татарского «темный лес», — прим. Т-и), которую населяют мифические существа татарского народа. Сверкает зловещим digital-взглядом Шурале, распустила бесконечно длинные пряди волос в компьютерной вселенной Су Анасы…



Motin designer Айдар Шакиров пофантазировал о том, какими могли быть галлюцинации у искусственного интеллекта и компьютеров, если бы их удалось наделить способностью порождать таковые. Его работа «Заразные галлюцинации» состоит из трех частей – артов, как говорят в этой среде.

Еще один участник «Невесомой» Динар Ярми, наоборот, сконцентрировался на насущном. В «Колыбель Ньютона» он поместил не шарики, передающие друг другу импульсы энергии, а флакончики с вакциной от Covid-19.

«Эта проблема (пандемии коронавируса, - прим. Т-и) может длиться вечно, но все равно будет некая сила, как сила тяжести, сила трения или что-то другое, что остановит это безумие и победит над проблемами, которые стоят около [пандемии] – дискриминация, сегрегация, антипрививочники… Мы эту проблему показали с самыми крупными вакцинами на этой колыбели Ньютона» в оригинальных упаковках. Это российская, американская, китайская, немецкая. У нас с Аделем вышла совместная работа: я автор, он визуализатор – без него бы этой работы не было. Мы хотели донести, что эта проблема рано или поздно решится и победит благоразумие. Но победит оно или сразу, или только после того, как мы сначала пострадаем и только потом одумаемся», – рассказал Динар Ярми, отметив, что эта работа уже размещена на одной NFT-площадке.

В «Колыбель Ньютона» художник поместил не шарики, передающие друг другу импульсы энергии, а флакончики с вакциной от Covid-19 Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Оппозиция классической живописи или новый жанр?

При этом он признался, что до недавнего времени был как раз оппозиционером digital-искусства, не признавал его, считая, что оно не дотягиват до классического и концептуального современного искусства.

«В этом году в Казани проходил фестиваль “Нур”, которому я немного помогал, там я на это посмотрел с другой стороны: digital – это такая технология, которая превратилась в новый вид искусства. Так как я восемь лет занимался концептуальным искусством, мне был важен некий провокационный образ, насущная проблема, чтобы показать ее массам – чтобы это было как вирус, иначе ты свою мысль просто не донесешь. Мне как художнику, который все время работал в продюсерском центре, важно максимально вывести работу в инфоповод. То есть я оцениваю работу не финансово, а упоминанием в СМИ и подобными эквивалентами. Я, кстати, самый последний решился участвовать в этом проекте и создал свою работу», – признался Ярми.

Динар Ярми: «И если раньше я был оппозиционером, то сегодня я больше приверженец медиаискусства» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Медиаискусство, подчеркнул он, уже не только сложилось в отдельный жанр, но и, как раковая опухоль, сейчас очень быстро набирает аудиторию. Этот рынок будет быстро расти, уверен Динар Ярми, и «всем творцам от искусства до моды надо впрыгивать в эту лодку и там развиваться», чтобы не отстать.

«И если раньше я был оппозиционером, то сегодня я больше приверженец медиаискусства. Сейчас технологии доросли до такого уровня, что стали инструментом для творчества. Медиаискусство в целом во всем мире тренд, как сто лет назад были авангардисты в художественном мире. Медиаискусство идет по всем фронтам», – акцентировал Динар Ярми.

Метка подллиности цифоровых произведений

Бум digital-искусства связан с NFT – уникальными, то есть невзаимозаменяемыми токенами, своеобразными метками. Они появились в 2014 году, первые цифровые произведения – в 2015, 2017 годах. Благодаря NTF среди цифровых произведений стало возможным понятие оригинала-исходника.

На выставке «Невесомая» Фаяз Азизов впервые презентовал свою работу под названием «Инстинкты» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы создаем оригинальные цифровые файлы, которые можно купить, но нельзя разменять – музыку, стиль, фотографию. Если, например, купюру в 100 рублей можно разменять на две по 50, то картину Малевича на пять маленьких картин Малевича не разделишь. Уникальность digital-произведений в том, что оригинальность записывается в код. В коде есть мое имя, в любом случае все будут знать, кто создатель – невозможно будет украсть эту работу, присвоить, сделать копию, чтобы выдать ее за свою работу. Оригинал остается и у меня, но в Интернете публикуется и остается только в этом формате», – пояснил цифровой художник Фаяз Азизов.

На выставке «Невесомая» он впервые презентовал свою работу под названием «Инстинкты», состоящую из артов «Первый взгляд», «Первое касание» и «Появление новой жизни». На цифровых платформах, к слову, презентация работы прошла на день позже. Стоимость своих digital-произведений художник цифрового мышления оценивает сейчас в сумму от 200 до 400 тысяч рублей.

Digital-коллекции и галереи

«Возможно, десять лет назад это казалось бы абсурдным. Но сейчас есть большое количество состоятельных людей, которые делятся на два типа: первые покупают цифровые произведения, чтобы продать, вторые покупают, чтобы сохранить у себя и показать людям. Сейчас происходит такая цифровая революция, что людям важно показать владение – у них есть цифровой файл в оригинальном самом лучшем качестве. У меня приобретают в среднем один-два раза в месяц в зависимости от популярности. Покупатели в основном зарубежные – есть коллекционеры в Португалии, один итальянец. Покупают для себя, в частную коллекцию. У итальянского коллекционера, который у меня появился, есть несколько цифровых галерей, по которым можно прогуляться с телефоном и увидеть много-много картин. Можно прогуляться вместе с несколькими людьми, пообщаться, и все это будет происходить по видеочату. И, конечно, такие произведения можно держать на айпаде, айфоне, другом носителе. Сейчас развивается метавселенная, цифровая Вселенная, и люди могут существовать в ней, оставаясь в своей хрущевке», – отметил Фаяз Азизов.

Фаяз Азизов: «Сейчас развивается метавселенная, цифровая Вселенная, и люди могут существовать в ней, оставаясь в своей хрущевке» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Собеседник при этом отметил, что с развитием технологий стал переживать за тех людей, кто не сможет понять и освоить их. Например, за своих родителей, которые, по словам digital-творца, не увлекаются криптовалютой, или за друзей, которые «боятся заходить в NFT».

«Я понимаю, что сейчас даже несколько дней промедления могут стоить возможных результатов. И я не знаю, что должно произойти, чтобы все это сломалось. В любом случае от нас останется некий код. Я верю в развитие цивилизаций. Возможно, мы все заново создадим, если понадобится – я не верю в гибель цивилизации, я верю в ее развитие. Мне и родители говорят, что это все, возможно, временно, а я просто живу сегодняшним днем и стараюсь делать то, что мне нравится сегодня. Мне нравится показывать свои работы в галереях, выставках, общаться с людьми, которые занимаются тем же самым», – сказал Азизов.

«Одно дело, когда ты смотришь в телефон, другое дело, когда ты приходишь в галерею и смотришь на других масштабах, и хочется вернуться в аналоговый мир» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Аналоговый мир, тем не менее констатировал участник студии Abau Дамир Аллямов, остается и для digital-художников важной потребностью.

«Понятно, что можно в Instagram выложить свои работы. Но одно дело, когда ты смотришь в телефон, другое дело, когда ты приходишь в галерею и смотришь на других масштабах, и хочется вернуться в аналоговый мир. Мне кажется, по нему вообще все очень сильно скучают в наше время. Это и реклама в то же время. Конечно, не думаю, что посетители будут заказывать видео после этой выставки, это не как с картинами работает, это больше для портфолио и для самореализации», – объяснил появление выставки цифровых работ в реальном музейном пространстве Аллямов.

Трансляции проводятся без перерыва, пришедшие не к началу сеанса свободно допускаются на него по входному билету Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Для сравнения открывшаяся 11 ноября в Эрмитаже выставка цифрового искусства доступна только виртуально, трансляций музей не проводит. Через приложение посетители попадают в здание Санкт-Петербугской Биржи цифрового формата, где размещены виртуальные картины.

Марафон медиаискусства и видеоарта «Невесомая» в казанской Галерее современного искусства продлится две недели, до 28 ноября. До этой даты ежедневно в двухсветном пространстве между вторым и третьим этажами на стенах здесь будут проходить часовые трансляции медиатворений одиннадцати digital-художников и команд. Трансляции проводятся без перерыва, пришедшие не к началу сеанса свободно допускаются на него по входному билету.

Фоторепортаж Михаила Захарова