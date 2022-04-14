Приют для мам с детьми в Зеленодольске: «Обычно помогаем мы, но сейчас помощь нужна нам»

В непростой финансовой ситуации оказался единственный в Зеленодольске социальный приют для женщин, которые столкнулись с трудностями. В «Обитель утешения» приходят беременные и мамы с детьми. У каждой своя трагичная история. Финансирования у приюта нет, живет за счет пожертвований. Как помочь тем, кто помогает другим, – в репортаже «Татар-информа».

Социальный дом «Обитель утешения» помогает мамам с детьми и беременным, которые оказались без крыши над головой и без средств к существованию Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Уже пятый месяц зеленодольский социальный дом «Обитель утешения» оказывает поддержку женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Приют помогает мамам с детьми и беременным, которые оказались без крыши над головой и без средств к существованию. Здесь они могут жить, их обеспечивают продуктами питания и предметами первой необходимости, женщинам помогают найти работу, а детей устроить в садик.

Это уже второй социальный дом для женщин в Татарстане, первый приют «Колыбель» в Казани был открыт Центром защиты семьи, материнства и детства «Умиление» при поддержке татарстанских властей еще в 2017 году. Теперь приют появился и в Зеленодольске.

В приюте женщинам оказывают психологическую и юридическую помощь, помогают восстановить документы, оформить положенные им пособия и выплаты, получить материнский капитал, снять жилье и наладить отношения с родственниками. Все делается на добровольных волонтерских началах.

«К нам обращаются совершенно разные женщины, у каждой своя история. В сложной ситуации может оказаться любой, в жизни всякое случается. Мы стараемся поддерживать наших подопечных в самые трудные периоды их жизни, протягиваем руку помощи», – рассказывает директор приюта «Обитель утешения» Оксана Красник.

Оксана Красник: «В сложной ситуации может оказаться любой, в жизни всякое случается» Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

По ее словам, задумка открыть социальный приют в Зеленодольске была уже давно, вопрос упирался только в финансы. Здание под проект исполком города выделил еще пять лет назад, с тех пор шел ремонт – все силами волонтеров, помогали спонсоры.

И вот в ноябре прошлого года «Обитель утешения» наконец открыла свои двери для нуждающихся. За это время в нем нашли приют уже восемь мам и десять детей. Благодаря поддержке и помощи сотрудников приюта некоторые из них наладили свою жизнь и покинули стены приюта. Сейчас в обители живут пять мам и шестеро малышей.

«Не каждая любит, когда ей лезут в душу, но подход находят к каждой»

В приюте созданы все условия для их комфортного проживания. Здесь тепло и уютно, есть гостиная с игровой зоной для детей, кухня, в которой женщины готовят еду для себя и малышей, и большая светлая столовая, где за обеденным столом собираются все постоялицы. Неравнодушные люди частенько приносят одежду, продукты, бытовую химию, помогают в обустройстве и ремонте.

Неравнодушные люди частенько приносят одежду, продукты, бытовую химию, помогают в обустройстве и ремонте Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

За порядком в течение дня следят координаторы. Они находятся здесь ежедневно с утра и до самого вечера –принимают и оформляют новых постояльцев, размещают по комнатам, сопровождают женщин по всем социальным инстанциям. Всего их четверо, работают посменно. Одна из них, Светлана Гурьянова, устроила для нашего агентства небольшую экскурсию по приюту и рассказала, как живут ее подопечные.

«У нас есть распорядок дня, график дежурств, все соблюдается очень строго. Девушки сами готовят, убираются, причем не только в своих комнатах, но и в общих, вытирают пыль, поливают цветы, стирают одежду, гладят, ухаживают за детьми. У нас есть телевизор, но, если честно, никто его практически не смотрит, некогда», – поделилась координатор.

Светлана признается, порою в приюте оказываются женщины с очень непростым характером – замкнутые и недоверчивые. Они не раз переживали тяжелые удары судьбы в одиночку, поэтому теперь ко всем относятся с подозрением, иногда огрызаются, не любят, когда кто-то «лезет в душу». Задача координатора – найти подход к каждой женщине, сглаживать конфликты, помогать совершенно незнакомым людям с самым разным жизненным опытом уживаться в мире, делить быт, быть друг для друга опорой и поддержкой.

«У нас есть распорядок дня, график дежурств, все соблюдается очень строго» Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«У каждой девочки своя история, причем у каждой она тяжелая. Кто-то очень замкнут, а кто-то, наоборот, нуждается в добром слове. В начале были даже конфликты, но сейчас этого уже нет. За пять месяцев работы мы составили представление о каждой нашей девочке, знаем их характер, их больные темы и стараемся их обходить», – рассказала Светлана.

Координаторы стали для постоялиц приюта второй семьей. К ним женщины обращаются по любым вопросам. Иметь возможность хоть чем-то им помочь – большая радость, говорит Светлана. Она не оставляет своих подопечных даже в выходные – отзывается на все их просьбы, например сводить ребенка в поликлинику, хотя это и не входит в ее обязанности.

«Мы все подружились, стараемся помогать друг другу»

Большинство женщин, которые попадают в подобные приюты, – воспитанницы детдомов. По словам сотрудников, они чаще всего социально не адаптированы. Отсюда жизненные проблемы – лишились жилья и прописки, а следовательно – нет социальных выплат и работы.

Людмила: «Я тут уже три месяца. Здесь очень хорошие люди, добрые и отзывчивые» Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

По правилам, женщины могут оставаться в приюте ограниченное время, хотя для каждой сроки определяются индивидуально. Кто-то успевает наладить жизнь и перебраться в собственное жилье за пару месяцев, но случается, что женщина задерживается в приюте на несколько лет. Как правило, это касается мам с грудными детьми – они еще не могут отдать малыша в садик и выйти на работу, поэтому острее других нуждаются в поддержке.

В такой ситуации оказалась и Людмила. У женщины на руках двое малышек, старшей Вике 4 годика, младшенькой Ангелине всего шесть месяцев. Когда-то по наивности Людмила продала собственную квартиру – поверила уговорам молодого человека, мол, выручим деньги, а жить будем вместе. В итоге мужчина запил, стал поднимать на нее руку. Людмила была вынуждена съехать – вот только было уже некуда.

Несколько лет женщина ютилась по съемным комнатам, сменила несколько работ, пыталась наладить личную жизнь, родила дочек. В какой-то момент она оказалась с двумя детьми на руках едва ли не на улице. Тогда от знакомых она узнала о существовании приюта для женщин, попавших в сложную ситуацию, и обратилась за помощью в «Обитель утешения».

Девушки сами готовят, убираются, причем не только в своих комнатах, но и в общих, стирают одежду, гладят, ухаживают за детьми Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Я тут уже три месяца. Здесь очень хорошие люди, добрые и отзывчивые. Мы все уже подружились, стараемся помогать друг другу. Если появляются какие-то вопросы, обращаемся к координатору, к директору. Всем огромное спасибо за помощь, не оставили нас в такой трудный момент», – благодарит сотрудников приюта женщина.

Людмила с дочками готовится к переезду: за время пребывания в приюте она оформила материнский капитал и купила жилье в Волжске. Сейчас волонтеры помогают с ремонтом. А уже летом начнется другая, самостоятельная жизнь.

В чужом городе с младенцем на руках

Алена в приюте уже не впервые, за последние два года она прошла тернистый путь. Женщина согласилась рассказать свою непростую историю корреспонденту «Татар-информа».

Алена с грудным ребенком на руках была вынуждена ютиться в подъездах – просто чтобы погреться Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Родом Алена не из Татарстана. Она родилась в Уфе, долгое время жила в небольшой деревеньке в Башкирии, работала на трех работах, а потом решила попытать счастья в Москве. В столицу женщина перебралась вместе со своим спутником. Мужчина работал на стройке, Алена варила обеды и ужины для всей бригады. Жилье предоставил работодатель. На тот момент женщина была на девятом месяце беременности.

И все было вроде бы неплохо, вспоминает Алена, но ее сожитель начал злоупотреблять спиртным. На работе этого не потерпели, мужчину уволили и выселили из общежития, а за ним и Алену. В роддом она поехала буквально с улицы, благо все документы были в порядке. Выписали ее туда же – на улицу. За то время, пока Алена пробыла в роддоме, ее спутник исчез. Как будет выживать его новорожденная дочка, ему, очевидно, было неинтересно.

На улице стоял морозный январь, Алена с грудным ребенком на руках была вынуждена ютиться в подъездах – просто чтобы погреться. Так продолжалось пока в одном из них она не встретила свою спасительницу. Женщина, которую Алена зовет тетей Верой, оказалась одной из немногих, кто не прошел мимо. Она помогла Алене деньгами, купила ей билет в Казань, разыскала там социальный приют и устроила туда свою подопечную.

Дочку Алена назвала Ритой, малышке было всего два месяца, когда они с мамой впервые попали в приют, тогда еще в Казани. Там Алене помогли оформить пособия, она нашла работу и, когда Рите исполнилось 11 месяцев, покинула приют и стала жить на съемной квартире. Объявился и ее избранник. Алена решила, что ради дочери попытается сохранить семью, и дала ему второй шанс. Однако его хватило на 4 месяца, а дальше все пошло по старому сценарию: пьянки, скандалы – и вот Алена снова на улице с ребенком на руках.

По правилам, женщины могут оставаться в приюте ограниченное время, хотя для каждой сроки определяются индивидуально Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Какое-то время она пыталась выживать сама, уехала в Челны, устроилась на работу. Но управляться с маленькой дочкой и самостоятельно строить жизнь было непросто, да и отец девочки не оставлял их в покое. Вскоре Алена поняла, что одна со всем этим не справится, и вновь обратилась за помощью в приют, на этот раз в Зеленодольске

«Здесь так хорошо, так спокойно. Персонал – невероятные люди. С каждой девочкой уже породнились. Делимся друг с другом проблемами, переживаниями, разговариваем, мы уже все как одна большая семья», – рассказывает женщина.

За три месяца пребывания в Зеленодольске Алена нашла работу, даже две – подметает дворы возле четырех домов, еще в трех моет полы – все в одном квартале, чтобы было удобно добираться и экономить время. Ребенка она устроила в детский сад, недавно девочке исполнилось два года. А сейчас с помощью сотрудников приюта Алена пытается оформить материнский капитал, мечтает купить собственное жилье.

«Здесь как-то по-своему уютно»