Колячонок выставлен на драфт отказов «Нью-Джерси» — права на игрока у «Ак Барса»

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«Нью-Джерси» поместил шесть хоккеистов на драфт отказов. В их числе — защитник Владислав Колячонок, права на которого перешли «Ак Барсу» по итогам трехстороннего обмена между минским «Динамо» и «Торпедо».

25-летний белорус провел последние восемь лет в Северной Америке, где выступал за юниорские команды, а также за «Флориду», «Аризону», «Юту», «Питтсбург», «Бостон», «Даллас» и «Нью-Джерси».

Ранее о возможном приглашении Колячонка в «Ак Барс» высказывался главный тренер команды Анвар Гатиятулин: «Знаем, что сейчас все его мысли о том, чтобы попасть в НХЛ. Для игрока это мечта, думаю, беспокоить его сейчас нет смысла. Нам пока остается пожелать ему ее осуществить».

Помимо Колячонка, на драфт отказов выставлены нападающие Марк Маклафлин, Райли Тафте и Колин Уайт, защитник Топиас Вилен и вратарь Дэвид Риттих.