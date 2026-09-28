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На главную ТИ-Спорт 28 сентября 2026 11:45

Колячонок выставлен на драфт отказов «Нью-Джерси» — права на игрока у «Ак Барса»

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Колячонок выставлен на драфт отказов «Нью-Джерси» — права на игрока у «Ак Барса»
Фото: соцсети спортсмена

«Нью-Джерси» поместил шесть хоккеистов на драфт отказов. В их числе — защитник Владислав Колячонок, права на которого перешли «Ак Барсу» по итогам трехстороннего обмена между минским «Динамо» и «Торпедо».

25-летний белорус провел последние восемь лет в Северной Америке, где выступал за юниорские команды, а также за «Флориду», «Аризону», «Юту», «Питтсбург», «Бостон», «Даллас» и «Нью-Джерси».

Ранее о возможном приглашении Колячонка в «Ак Барс» высказывался главный тренер команды Анвар Гатиятулин: «Знаем, что сейчас все его мысли о том, чтобы попасть в НХЛ. Для игрока это мечта, думаю, беспокоить его сейчас нет смысла. Нам пока остается пожелать ему ее осуществить».

Помимо Колячонка, на драфт отказов выставлены нападающие Марк Маклафлин, Райли Тафте и Колин Уайт, защитник Топиас Вилен и вратарь Дэвид Риттих.

#ХК Ак барс
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