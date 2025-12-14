Колунов рассказал, какие льготы в сфере ЖКХ доступны участникам СВО

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов в беседе с ТАСС сообщил, что для военнослужащих СВО и их близких родственников предусмотрена возможность ряд льгот в жилищно-коммунальной сфере, которые сохраняют своё действие после завершения службы и возвращения военнослужащего домой.

Так, депутат отметил возможность оформления рассрочки по коммунальным платежам, для получения которой необходимо подать соответствующее заявление в свою управляющую организацию. Кроме того, участники СВО могут рассчитывать на возмещение половины расходов, связанных с наймом, управлением и капитальным ремонтом многоквартирного дома. Несмотря на то, что платежи за коммуникации в данную компенсацию не включаются, регионы вправе устанавливать по ним отдельные льготы.

Колунов также добавил, что для данной категории граждан отменено начисление пеней за несвоевременную оплату счетов и отменены комиссионные сборы. В случае проживания в индивидуальном доме, участники СВО обладают первоочередным правом на подключение к газоснабжению в рамках социальных программ.

Парламентарий отметил, что для семьи погибших или пропавших без вести бойцов могут рассчитывать на отсутствие пеней за несвоевременное внесение платежей, компенсацию услуг электрика и сантехника, расходов на установку стационарного телефона, а также право на выплату для ремонта частного дома.