Колумбия продолжит принимать беженцев из Венесуэлы на фоне ударов США

Богота не намерена закрывать границы для граждан Венесуэлы, вынужденных покидать свои дома из-за американских ударов. Об этом заявила представитель Колумбии при ООН Леонор Салабата Торрес на заседании Совета Безопасности, ее слова приводит «ТАСС».

Дипломат подтвердила готовность страны и дальше принимать людей, столкнувшихся с кризисом и неопределенностью в результате этих атак.

В своем выступлении Салабата Торрес предупредила о риске массового исхода населения, что неизбежно приведет к негативным последствиям для всего региона. Она подчеркнула, что происходящее уже вышло за пределы венесуэльских границ и напрямую затрагивает соседние государства, в том числе Колумбию.

В связи с этим колумбийские власти начали действовать на упреждение: приняты меры для защиты гражданского населения и обеспечения стабильности в приграничных зонах. Поддержка местным жителям и мигрантам оказывается в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления.

Оценивая текущую ситуацию на международной арене, представитель Колумбии отметила, что разворачивающиеся события напоминают самые мрачные страницы политической истории стран Латинской Америки и Карибского бассейна.