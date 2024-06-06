Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Колумбийский наемник в плену у военных РФ: «Украинцы послали нас на верную смерть»
Российские военнослужащие взяли в плен гражданина Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллу, который воевал на стороне ВСУ в районе Красногоровки. Наемник добровольно сдался в плен после гибели всех своих соотечественников, сообищили в Минобороны РФ.
По словам колумбийца, он откликнулся на объявление в «Тик-токе» о наборе иностранных бойцов для участия в боевых действиях против России. Несмотря на отсутствие реального боевого опыта, бывший полицейский вместе с еще девятью земляками прошел лишь ускоренную «обычную подготовку на полигоне» длительностью в несколько дней.
«Нас научили элементарным вещам: стрельбе, метанию гранат и чему-то, отдаленно напоминающему наступление», – рассказал Монтилла. Однако вскоре после прибытия на фронт иностранцев бросили прямо на линию огня, хотя обещали только охрану зданий.
Попав под обстрел, колумбиец потерял всех своих товарищей. В этот момент он вспомнил о семье, четверых детях и невыплаченной ВСУ зарплате. Переодевшись в гражданскую одежду и бросив оружие, Анхель вышел из укрытия с поднятыми руками.
«Украинцы нас обманули. Мы поверили в возможность легких денег, но оказались одной ногой в могиле. Нас просто использовали как пушечное мясо и бросили умирать», – признался пленный наемник. В российском плену, по словам колумбийца, к нему относятся хорошо, предлагая еду и воду, несмотря на языковой барьер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»