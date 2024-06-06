Российские военнослужащие взяли в плен гражданина Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллу, который воевал на стороне ВСУ в районе Красногоровки. Наемник добровольно сдался в плен после гибели всех своих соотечественников, сообищили в Минобороны РФ.

По словам колумбийца, он откликнулся на объявление в «Тик-токе» о наборе иностранных бойцов для участия в боевых действиях против России. Несмотря на отсутствие реального боевого опыта, бывший полицейский вместе с еще девятью земляками прошел лишь ускоренную «обычную подготовку на полигоне» длительностью в несколько дней.

«Нас научили элементарным вещам: стрельбе, метанию гранат и чему-то, отдаленно напоминающему наступление», – рассказал Монтилла. Однако вскоре после прибытия на фронт иностранцев бросили прямо на линию огня, хотя обещали только охрану зданий.

Попав под обстрел, колумбиец потерял всех своих товарищей. В этот момент он вспомнил о семье, четверых детях и невыплаченной ВСУ зарплате. Переодевшись в гражданскую одежду и бросив оружие, Анхель вышел из укрытия с поднятыми руками.

«Украинцы нас обманули. Мы поверили в возможность легких денег, но оказались одной ногой в могиле. Нас просто использовали как пушечное мясо и бросили умирать», – признался пленный наемник. В российском плену, по словам колумбийца, к нему относятся хорошо, предлагая еду и воду, несмотря на языковой барьер.