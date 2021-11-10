Колумбийская полиция задержала челнинца, который является членом «ИГ»*

В Колумбии полиция задержала Владимира Таранца, который находился в розыске за причастность к экстремистской организации «ИГ»*. Об этом сообщает в Твиттере гендиректор колумбийской полиции Хорхе Варгас.

Таранца задержали в аэропорту Эльдорадо в Боготе. Он является членом экстремистской организации с 2013 года. Как сообщает Хорхе Варгас, задержанный приехал из Турции и планировал отправиться в Гватемалу. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

* Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ