Колосков - о возможном вылете «Рубина» в ФНЛ: «Это будет сенсация»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча заключительного 30-го тура РПЛ «Рубин» – «Уфа». По словам функционера, потенциальный вылет казанского клуба в ФНЛ можно назвать сенсацией.

«Рубин» — именитая команда, которая была и в призерах, и чемпионом России. Если она вылетит в ФНЛ, это будет сенсация. Как тренировались, так и играли. Сыграют два фактора: готовность «Рубина» и состояние «Уфы». Гамид Агаларов — главный бомбардир, он в полном порядке. У «Уфы» есть кому забивать. Фаворита в этом матче я не вижу», – цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

На взгляд Колоскова, победу одержит та команда, которая лучше подготовится к решающему матчу.

«Рубин» последние матчи играет очень плохо. «Уфа» чуть-чуть постабильнее. Но это не значит, что у кого-то есть преимущество. Это решающий и судьбоносный матч. В спорте есть закономерность: кто лучше подготовился, тот лучше и сыграет», — подчеркнул Колосков.

За тур до финиша чемпионата РПЛ «Рубин» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 27 баллами располагается на 15-й позиции. Проигравший в предстоящей встрече вылетит в ФНЛ.

Однако не исключено, что регламент турнира будет изменен и РПЛ никто не покинет.