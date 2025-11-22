news_header_top
Колосков о Слуцком: Единственный, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа». Сегодня, 22 ноября, его команда во второй раз стала вице-чемпионом Китая.

«Слуцкий и «Шанхай» хорошо выступают, выиграли Суперкубок, второе подряд серебро. Я к этому отношусь с радостью. Он в России себя проявил неплохо работой в ЦСКА, подтвердил свою квалификацию в Китае. Конечно, когда говорят о команде, то вспоминают тренера, а когда о тренере, то о России. Это тоже приятно.

Пожалуй, он один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас. Для имиджа российского футбола и тренерского цеха это хорошо», — цитирует Колоскова ТАСС.

Леонид Слуцкий возглавляет китайский клуб с 2024 года. Последним клубом в России, который он тренировал, был казанский «Рубин» (2020-2022 гг.).

Также специалист известен по работе с такими зарубежными клубами, как английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

