Колорит Татарстана в лицах: как прошел фестиваль «Мозаика культур» в Казани

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня в Старо-Татарской слободе Казани прошел этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Основной идеей мероприятия стала демонстрация культурного разнообразия народов, проживающих в мире и согласии на территории Татарстана.

«Я искренне поздравляю всех с этим большим и милым праздником, сегодня он юбилейный – фестивалю 10 лет. Я уверен, что сегодня каждый найдет для себя интересные зрелища и активности, а также запомнит надолго этот яркий, солнечный день. Наша республика богата своими традициями, у нас проживают представители многих национальностей. Это очень ценно, ведь каждый сохраняет свою культуру, традиции и обычаи. Какими бы ни были разными – мы все представляем единый и непобедимый российский народ!» – обратился к участникам мероприятия начальник Управления по реализации национальной политики департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Организаторами фестиваля выступили Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Мероприятие стартовало в 13:00 и продлилось до 18:00. Сегодня на празднике присутствовали лидеры национально-культурных объединений, ансамбли народов Татарстана: русских, татар, чуваш, удмуртов, марийцов, кряшен, башкир, тувинцев, якутов, мордвы и таджиков.

На главной сцене для гостей выступали народные ансамбли, звучали этнические песни в исполнении местных артистов и народных хоров. На мероприятии была представлена вокально-танцевальная постановка «Народов дружная семья» с участием заслуженных артистов РТ Марины Карповой, Марселя Вагизова и Марата Галимова.

«Мы участвуем в подобных мероприятиях довольно часто. Наш ансамбль представляет народно-сценический жанр танца и песни. Группа существует уже 9 лет, и мы с огромным удовольствием всегда принимаем участие в таких ярких и интересных праздниках», – рассказал руководитель ансамбля народного танца «Яз» Рафаэль Мустяков.

На площадке праздника было организовано множество активностей. Гости знакомились с местными украшениями, принимали участие в мастер-классах по каллиграфии, изготовлению мозаики и свистулек из глины. На прилавках местные рукодельницы демонстрировали как национальную одежду, так и современные модели с татарскими орнаментами. Гурманам предлагали отведать кофе, приготовленное на песке, а также татарские блюда от шефа Рината Галиакберова, который готовил буквально на глазах гостей.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Кроме того, зрителей ожидали выступления множества местных коллективов, в том числе ансамбля танца ZAMAN, мордовского ансамбля «Эрзяночка», народного башкирского фольклорного театра песни «Ак тиряк». Все они демонстрировали самобытные напевы, порой глубокой старины. Например, коллектив «Радуйся!» исполнял православные мелодии XVIII века.

«Мы исполняем старинную православную духовную музыку. Сегодня мы единственные, кто исполняют такую музыку, обычно она играет в храмах», – рассказали «Татар-информу» участники коллектива.

Пестрота татарского колорита была сегодня всюду. Всего в нескольких метрах находились ярмарки и небольшая выставка.

«У нас на площадках расположилось много ярмарок, представленные разными народами. В целом смысл фестиваля заключается в объединении народов Татарстана. Каждая нация важна и уважаема, у них своя история и культура. Мы хотим показать это разнообразие нашей республики», – прокомментировала заместитель директора МБУ «Историческая среда» Альбина Хусаинова.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Я в Казани вообще впервые, на фестивале оказалось случайно. Уже успела попробовать местную пастилу и насладиться вашим колоритом. Я обратила внимание на костюмы: они такие яркие и пестрые, но при этом не лишены элегантности. Даже купила себе кое-какой аксессуар на ярмарке. Надеюсь, это не последний мой визит в Татарстан, я бы с удовольствием посетила следующие подобные мероприятия», – поделилась гостья фестиваля Марина Неверова.

В завершение мероприятия на сцене выступили артист татарской эстрады Ильгиз Шайхразиев и группа ЖИВаGO.