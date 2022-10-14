«Помогать людям – основная задача»: Татарстан отправил гуманитарный груз в Лисичанск

Очередная партия гуманитарной помощи Луганской народной республике отправилась из Татарстана в пятницу, 14 октября. Четыре грузовые фуры, укомплектованные силами Арского, Буинского, Рыбно-Слободского и Тюлячинского районов республики, отправились в Лисичанск. Груз сопровождает старший колонны – депутат Госсовета РТ, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Динар Бариев.

«С самого начала СВО региональное отделение партии “Единая Россия” совместно с “Молодой Гвардией” Татарстана в рамках реализации народной программы присоединилось к сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, на 33-м заседании Госсовета РТ Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым перед депутатским корпусом была поставлена задача присоединиться к восстановлению подшефного города – Лисичанска, лично посетить этот регион. Сейчас я направляюсь в Луганскую народную республику для передачи гуманитарного груза. Собранная гуманитарная помощь позволит обеспечить продовольственную безопасность Лисичанска. Мы будем продолжать вести данную работу и продолжим наращивать темпы оказания помощи всем нуждающимся. Помогать людям – это основная задача, как партии, так и депутатов», – отметил Динар Бариев.

В составе груза сезонные овощи, крупы, макароны, соленья, чай, кондитерские изделия, постельное белье, бытовая химия и средства личной гигиены, одежда для взрослых и детей, обувь, канцтовары и бензиновый генератор. 16 октября гуманитарный груз из Татарстана планируется передать администрации города Лисичанска.