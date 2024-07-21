Колонка садовода: пора закладывать второй урожай

Все посажено, все растет, уже начинают плодоносить помидоры в грунте, огурцы снимаем ведрами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Время крестоцветных

Середина лета. Казалось бы, с большими огородными хлопотами покончено. Все посажено, все растет, уже начинают плодоносить помидоры в грунте, огурцы снимаем ведрами, скоро будут готовы перец, репа, лук, чеснок. Только поливай, поли да собирай урожай.

А вот ничего подобного. Наступает так называемое время крестоцветных, когда можно заново сеять огород, чтобы получить позднелетнюю и осеннюю продукцию. Что это за растения? Во-первых, редька. Любая — черная, белая, маргеланская, китайская, сладкая японская, или дайкон. Потом редис, репа, пекинская капуста, и даже цветную капусту можно посадить. Про зелень я и не говорю. Салаты, кинзу, базилик, лук на зеленое перо — все это можно и нужно сеять сейчас, в позднелетний посев.

Можно успеть посеять поздние огурцы. Если сейчас замочить сорта суперранних огурцов, посеять их на рассаду и, когда появятся настоящие листья, пересадить в открытый грунт, то, сохраняя над ними укрытие, уже в конце августа и весь сентябрь можно получать урожаи. Получатся прекрасные огурчики на смену тем, что скоро перестанут плодоносить в открытом грунте.

Первый вопрос, который возникает в данном случае: куда сеять? Ведь все грядки в огороде вроде бы заняты. Но уже буквально на этой или, может быть, на следующей неделе нужно убирать чеснок. Не стоит с этим припоздняться. Если задержаться с уборкой чеснока, луковички начнут растрескиваться, разберутся на зубцы, и такой чеснок будет плохо храниться. Даже если на нем еще есть немного зеленой листвы, могу сказать вам точно: репка у чеснока уже готова. Так что лучше убрать его пораньше, примерно в 20-х числах июля, хорошенько просушить, потом обрезать и убрать на хранение.

Буквально дней через десять то же самое можно сделать с луком на репку. Тоже убрать, хорошенько просушить, отобрать испорченные луковки и убрать на хранение.

И вот как минимум две грядки у вас уже освободились. Конечно, можно засеять их сидератами – скажем, горчицей, пшеницей или овсом, – дать подрасти и запахать. Так вы просто подлечите и подкормите землю, но урожай не снимете. А можно засеять как раз крестоцветными.

Как подготовить гряды? Гряды из-под луковичных – очень хорошее место для посева крестоцветных, поскольку у этих семейств практически нет пересекающихся вредителей. Элементы, которые они выбирают из земли, тоже немного разные, поэтому не надо даже особенно удобрять или вносить дополнительное питание. Единственное, что нужно сделать, это хорошо, глубоко перекопать, убрать многолетний сорняк, если он появился, и разрыхлить. И если у вас очень кислая земля, то внести доломитовую муку, чтобы PH-реакция стала более щелочной. Сев происходит прямо в грунт.

Через десять дней можно убрать лук на репку Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что и как сеять?

Редис стоит сажать разных сроков созревания — ранний, средний и более поздний, тогда вы будете снимать продукцию, соответственно, через 30-35-40-45 дней. Дайкон нужно сеять очень широко, в данном случае расход посадочного материала небольшой. Луночки делаются на расстоянии 60 сантиметров между рядками и 40 сантиметров между растениями, в них высевается по два, максимум три зернышка. Из всходов оставляете самый сильный, другой росток (или два других) удаляете.

Достаточно редко сажается и репка: в рядочке сеют сантиметров через 8-10, между рядками оставляют 20-25 сантиметров. Так же высевается и черная редька. И редис не надо садить густо: 5-8 сантиметров между семечками и также 20-25 сантиметров между рядками.

А вот с пекинской капустой можно пойти двумя путями: посеять через рассаду или тоже прямо в грунт. Если идти вторым путем, то делать это надо чуть позже. Дело в том, что чем короче световой день, тем меньше вероятность того, что это растение уйдет в цветки, даст цветочную стрелку. И температура ему нужна пониже, чем та, что у нас сейчас. Лучшее время для посева пекинской капусты – ближе к августу или даже в первых числах августа. Тогда к концу сентября можно получить хороший урожай. Если же сеять через рассаду, то нужно делать это сейчас, поставить ее в тепличку, чтобы подрастало. В данном случае нужны, конечно, сорта раннего созревания. Спустя более короткое время можно сделать второй посев либо посеять среднеранние сорта, тогда получить урожай можно будет к концу сентября – началу октября. Пекинская капуста в отличие от белокочанной может поражаться заморозками. Поэтому, когда будет созревать урожай, нужно немного прикрыть растение.

Так я делаю уже много лет. Очень люблю осенний урожай пекинской капусты, поскольку кочаны получаются здоровыми, крепкими, сочными и при этом могут достаточно долго храниться, если это среднеранние или даже средние сорта. Пару месяцев в подвале пекинская капуста вполне сохраняется.

То же самое с дайконом. Если сеять среднеранние сорта, то к концу сентября получается неплохой урожай, иногда бывают плоды даже по 20-25 сантиметров. И они тоже прекрасно лежат, если хранить их, допустим, в опилках или в песке. Иногда получается сохранить такие плоды до января.

Еще я сею горчицу листовую и листовую капусту. Один год сеяла цветную капусту, тоже получается. Здесь также нужно высевать ультраранние сорта. Я делала это непосредственно в грунт, тоже по два-три семечка в лунку и оставляя один самый сильный росток. Но тут есть своя тонкость: такие растения надо поздней осенью выкапывать и дозаривать либо пересаживая в теплицу, либо в подвале.

Когда укроп сидит редко, одиночно и среди других растений, он растет хорошо и дает полноценную розетку листьев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Укроп «наплевательским способом»

Укроп тоже надо сеять сейчас, так он успеет дать хорошую зелень. Самосевом укроп взойдет поздно и будет плохо расти при низких температурах. Сею я его «наплевательским способом». Что это такое? Семена укропа неоднократно и тщательно промываются в теплой воде, потом, если вы не берете в рот некипяченую воду, промываете их разок в кипяченой воде и, взяв в рот небольшими порциями, просто выплевываете на грядку. Дело в том, что когда укроп сидит редко, одиночно и среди других растений, он растет хорошо и дает полноценную розетку листьев. Он получается темный, плотный, с очень пышной листвой. Укроп не любит ровных «армейских» рядов, на них он вырастает светлым и тощеньким – листвы мало, в основном былка.

Этому способу меня научила завкафедрой плодоовощеводства Казанского сельхозинститута Евгения Владимировна Галонская. Я у нее училась, впоследствии мы дружили почти до ее смерти. И когда я сею укроп таким образом (так же, к слову, можно сеять и морковь), всегда вспоминаю ее добрым словом. Очень рекомендую «наплевательский способ» - укроп получается отменный. Может быть, потому, что принимает какую-то информацию от человека, который его сеет.

Какие сорта я развожу? Из ранних редисов это 18 дней и Французский завтрак, их плоды созревают уже через 18-20 дней после появления всходов. Сею также редисы среднего срока созревания – Кармелита и Кармен. Они крупные, с ярко-красной кожурой и белой, сочной и сладкой мякотью, практически не поражаются сосудистым бактериозом и черной сухой пятнистостью. Также сажаю поздний редис Чупа-чупс. Таким образом, собираю урожай волнами.

Из дайконов очень нравится прекрасный старинный японский сорт Миноваси. Он тоже очень устойчив и к сосудистому бактериозу, и к черной пятнистости. Плоды у него с ослепительно белой сочной и сладкой мякотью, они прекрасно хранятся. Из отечественных сортов сею Сашу, это круглый дайкон. В этом году попробовала посадить Клык слона. Сею также русскую черную редьку и зеленую, которую называют еще маргеланской.

Из пекинских капуст очень люблю сорта японской селекции Юки и Ричи. У них разной формы кочаны – у первого более округлой, у второго более удлиненной. Оба плотные и прекрасно лежат несколько месяцев. Семена у меня уже замочены, буквально сегодня-завтра буду делать посев. А дайкон, редис, горчица, кинза, лук уже высеяны.

Лучшее время для посева пекинской капусты – ближе к августу или даже в первых числах августа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Крестоцветная блоха и подкормка

Но есть и несколько проблем. Одна из них, и, наверное, основная, — это крестоцветная блоха. Крестоцветных блошек в этом году очень много, потому что стоит сушь и ветер. Они могут заесть растение до смерти, особенно молодое. Поэтому взошедшие посевы – а крестоцветные всходят очень быстро – надо будет от нее охранять. Лучший способ заключается в укрывании легким материалом, например агрилом 17 г/кв. м, который расстилается прямо по поверхности земли, без дужек. Более тяжелый материал не нужен, так как через легкий можно производить полив, то есть его можно совсем не убирать. Ну а для прополки – чуть-чуть откинули, пропололи, сделали рыхление и снова накрыли. Такое укрытие спасает и от слизняков, которые тоже очень любят молодые растения крестоцветных, пока те не обросли колючими листьями. Хотя пекинскую капусту они преспокойно едят и в более взрослом ее состоянии.

И не забывайте вовремя подкармливать растения. Крестоцветные очень отзывчивы к подкормке. Для этого я использую водорастворимые минеральные удобрения для овощных растений. Есть удобрения с концентрацией 20/20/20 – по 20 процентов азота, калия и фосфора, для овощей это очень хорошо, все растет быстро и получается полноценный хороший урожай.

Вообще не стоит оставлять грядки неиспользованными. Если не хотите ничего сажать, не оставляйте их без сидератов: сейте просто горчицу, чтобы возвратить часть элементов в грунт и чтобы сорняк не заполонял вашу грядку. Иначе на следующий год придется с ним бороться.

Так что, дорогие садоводы, не теряйте времени! Оно еще есть, весь остаток июля и первую декаду августа вполне можно заниматься посевами крестоцветных и зелени и получить еще и осенний, очень желанный и вкусный урожай.

Не стоит оставлять грядки неиспользованными. Если не хотите ничего сажать, не оставляйте их без сидератов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Водянова Татьяна Юрьевна – руководитель Казанского клуба садоводов и цветоводов «Отрада», садовод-любитель.

Родилась в Казани. Окончила мехмат Казанского университета и Казанский сельскохозяйственный институт (ныне КГАУ) по кафедре плодоовощеводства.

По окончании КГУ работала в НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева, позже – в КСХИ на кафедре плодоовощеводства, главным агрономом АПК Казанской нефтебазы, в лаборатории микроклонирования растений ООО «Алчак» (1997-2005).

Занимается размножением картофеля, плодовых кустарников, тропических растений в домашней лаборатории.