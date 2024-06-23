Колонка садовода: скосите это немедленно

Если на дачном участке есть старые яблони, вишни, сливы, не торопитесь от них избавляться

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первым делом берем триммер и низко выкашиваем всю сорную траву

Итак, свершилось: наконец-то вы стали хозяином куска земли, на котором планируете заниматься садоводством и огородничеством. Но вот беда – вы приехали на участок, а на нем трава в человеческий рост. А ведь хочется попробовать свои садоводческие силы и успеть вырастить хоть что-то уже в этом сезоне.

Вариантов здесь может быть два. Первый: вы приобрели старый дачный участок с маленьким домиком, стройку не планируете. Сад при этом нередко заброшен, запущен, стоят старые деревья и все кругом в сорняке. И второй вариант: нет ни деревца, ни кустика, чистый голый участок, на котором вы собираетесь строиться.

И в первом, и во втором случае придется бороться с сорняком. Это необходимая процедура, потому что все уже цветет и семенится, и если это выпадет в землю, вы на долгие годы вперед обеспечите себя «запасом» семян сорных растений, которые придется постоянно выпалывать. Итак, что делаем с сорняком? Перво-наперво покупаем триммер и низко выкашиваем всю сорную траву, чтобы сорняк не успел дать семена.

Перво-наперво покупаем триммер и низко выкашиваем всю сорную траву, чтобы сорняк не успел дать семена Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если на дачном участке есть старые яблони, вишни, сливы, не торопитесь от них избавляться. Яблоня в наших условиях, и вообще любая яблоня, выращенная на сеянцевом подвое, может плодоносить до 200 лет, давая хороший стабильный урожай (конечно, если правильно за ней ухаживать). Постарайтесь омолодить деревья, привести их в порядок и понять, что они из себя представляют. Может быть, это хорошие старинные сорта, которые вам понравятся и будут давать стабильный урожай. Если же на будущий год вы поймете, что вам они не нужны, можно будет их выпилить. А вот старые плодовые кусты лучше заменить современными молодыми сортами.

Тем временем на освободившейся от сорняков земле планируем огород. Сразу нужно иметь в виду, что овощные растения любят солнце. Поэтому под огород нужно выбирать самое светлое, освещенное практически весь день место. Эту площадку следует застелить геотекстилем, тогда через пару-тройку недель корни многолетних сорняков погибнут. Если у вас нет такой возможности, нужно разбить место под грядки и тщательнейшим образом несколько раз прокопать землю вилами, выбрав корни многолетних сорняков. Если земля очень сухая, нужно ее предварительно пролить. Затем желательно ограничить грядки и после этого их можно засевать.

Под огород нужно выбирать самое светлое, освещенное практически весь день место Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие культуры еще успеют дать осенний урожай?

Чем засеять? В условиях укороченного лета очень неплохо посадить зелень, это делается достаточно быстро. Нужно приобрести семена кинзы, укропа, листового салата, можно разных сортов, чтобы было красиво и вкусно. Укроп всходит очень долго из-за эфирных масел в семенах. Поэтому, чтобы ускорить его всхожесть, стоит несколько раз промыть семена в теплой воде.

Укроп, как и салат, не нужно сеять густо. Можно сеять прямо по одному семечку. Расстояние между рядами должно составлять сантиметров 20-25, а между растениями — сантиметра 3-4-5. Тогда у вас будут полноценные растения — плотненький, не тощий укроп и крепенький, с хорошей розеткой листьев салат.

Кинза очень быстрое растение, она всходит и уже через две недели идет в стрелку. Поэтому сразу большой площадью сеять ее не стоит. Посеяли пару рядочков, прошла неделя — посеяли следующую пару. Пока вы будете подбирать растения из первых двух рядков, созреют следующие.

В условиях укороченного лета очень неплохо посадить зелень, это делается достаточно быстро Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Можно подготовить грядку для посевов крестоцветных растений, таких как редис, редька, дайкон. Время их посева — первая декада июля, это растения короткого дня, и как раз к осени, когда день начнет укорачиваться, вы получите вполне приличный урожай.

Еще можно успеть вырастить пекинскую капусту. Для этого желательно посеять семена в школку, подрастить небольшие растения и затем высадить их в грядку по отдельности по схеме 30 на 30. Очень неплохо вырастить лук на перо. Для этого берут не очень крупные луковички, желательно прошлогоднего урожая, и сажают их плотно, так называемым способом мощения, то есть луковка к луковке. Чтобы выгнать перо, луку не требуется большая площадь питания.

Конечно, надо тщательно удобрить грядки. Если земля долго стояла под сорняком и не сдабривалась ни минеральными, ни органическими удобрениями, хорошо внести по ведру перегноя или перепревшего навоза на квадратный метр. Если почва кислая, то стоит добавить в нее доломитовую высевку. Тогда кислотная реакция нормализуется и растения будут чувствовать себя хорошо.

Ямы под смородину, жимолость, плодовые деревья можно начинать готовить уже сейчас Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Как подготовиться к будущей весне?

Речь шла о том, что можно успеть вырастить в этом году. Но у нас впереди, будем надеяться, еще много сезонов, и надо позаботиться о том, чтобы подготовить землю для земляники садовой (клубники) и ямы для плодово-ягодных кустарников, таких как крыжовник, жимолость, смородина, малина. Все это можно и нужно сделать в текущем сезоне, не стоит откладывать на следующий год.

Следует определиться, в каком месте вашего участка будет расти каждая из культур. Малина, например, также требует хорошего освещения, поэтому ее можно посадить по периметру участка предпочтительно с южной или юго-западной стороны. Для этого нужно подготовить гряду и хорошенько заправить ее перегноем. Если очень много сорняка, желательно эту землю в этом году не использовать, а застелить тем же геотекстилем и дать выстояться. Посадку в этом случае провести уже будущей весной.

А вот ямы под смородину, жимолость, плодовые деревья можно начинать готовить уже сейчас. Они под такие растения копаются большими, особенно под яблони и груши, объем вынимаемой земли — примерно метр на метр на метр, то есть кубометр. Эта земля заменяется плодородным грунтом, в который добавляется минеральное удобрение, все это засыпается и в таком виде остается до будущей весны, поскольку плодовые растения у нас желательно сажать весной. Приобретать саженцы можно и осенью, но тогда нужно положить их в прикоп, а посадить все-таки весной.

Нужно разбить место под грядки и тщательнейшим образом несколько раз прокопать землю, выбрав корни многолетних сорняков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если саженец однолетний, но при этом с вас высотой, значит, он выращен, как наркоман

Если же у вас второй вариант, когда вы купили голый участок, первое, с чего вы должны начать, это планировка. Нужно понять, где у вас будут стоять дом и технические постройки, после чего приступать к разбивке огорода, сада, клумб, газона, зоны отдыха и так далее.

При этом надо учесть некоторые детали. Во-первых, огород и теплица требуют освещения с утра до вечера. Соответственно, они не должны затеняться. Если вы разбиваете сад, нежелательно делать чересполосицу семечковых культур (яблони, груши) и косточковых (сливы, вишни). Эти растения антагонисты, они не дают спокойно жить друг другу, поэтому их нужно высаживать на достаточном расстоянии. Все это надо оценить заранее, чтобы потом не пришлось пересаживать растения.

После планировки надо учесть площади питания для ваших растений и, соответственно, подготовить ямы. Если на участке стоит сорная трава, можно либо обработать ее гербицидами и застелить геотекстилем, либо также постоянно обкашивать, не позволяя семенам выпадать в землю.

Если у вас очень большой участок, то разбивку и планировку желательно проводить постепенно, чтобы сэкономить силы и средства. Если же он не очень большой, то правильно распланировать, застелить и выждать время для того, чтобы потом начать на нем работы, можно за один сезон.

Саженцы желательно приобретать в надежных садовых центрах или у надежных поставщиков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Саженцы желательно приобретать в надежных садовых центрах или у надежных поставщиков. Не гонитесь за дешевизной, не покупайте их у обочин дорог и у сомнительных продавцов. И если саженец однолетний, но при этом с вас высотой, это значит, что он выращен, как наркоман, на очень большом количестве удобрений. У него очень крупные внутренние клетки, и он подвергнется вымиранию во время нашей суровой зимы. Это, как правило, южные саженцы, выращенные на очень высоком агрофоне для придания им лучшего товарного вида. Желательно приобретать саженцы из питомников нашей зоны, можно даже более северные, они более надежны в наших условиях.

И стоит заранее подумать об ассортименте культур, которые вы хотите посадить. Почитать в интернете о том, что будет представлять собой взрослое дерево, какие у него будут плоды, понравятся ли они вам. Или посоветоваться со специалистом, который порекомендует, какие саженцы и у каких поставщиков лучше приобретать.

Водянова Татьяна Юрьевна – руководитель Казанского клуба садоводов и цветоводов «Отрада», садовод-любитель.

Родилась в Казани. Окончила мехмат Казанского университета и Казанский сельскохозяйственный институт (ныне КГАУ) по кафедре плодоовощеводства.

По окончании КГУ работала в НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева, позже – в КСХИ на кафедре плодоовощеводства, главным агрономом АПК Казанской нефтебазы, в лаборатории микроклонирования растений ООО «Алчак» (1997-2005).

Занимается размножением картофеля, плодовых кустарников, тропических растений в домашней лаборатории.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»