Колонка садовода: сентябрь в саду и огороде

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Санитарную обрезку деревьев делаем, корректирующую — переносим на весну

Догорело лето теплыми, даже жаркими деньками, начался сентябрь, тоже пока достаточно теплый. Но настоящая, а не календарная осень уже не за горами. Что нужно сделать в сентябре в плодовом саду и огороде?

Как мы уже разбирали, можно провести санитарную обрезку, то есть удаление всех больных, поломанных и сухих ветвей. Для этого проходим по всему саду и осматриваем каждое дерево. Перед проведением обрезки обязательно нужно подстелить под дерево полиэтилен или кусок ткани, чтобы опилки спиливаемых больных веток не падали на землю — в них могут содержаться споры грибов, приведших к гибели этих веток. После окончания процедуры опилки нужно сжечь.

Если вы не проводили корректирующую обрезку, то сейчас ее делать не стоит, лучше перенести на весну. День и тепло сейчас идут на убыль, и ранки после такой обрезки зарасти не успеют.

В сентябре плодовые деревья уже надо начинать готовить к зиме. Если вы не подкармливали их в августе, то осеннюю подкормку можно сделать сейчас. Для этого нужно очистить приствольный круг дерева (по проекции кроны) от сорняков, неглубоко вскопать его вилами, сделать по окружности небольшую бороздку и просыпать в этому кругу комплексные осенние минеральные удобрения. Они в достатке продаются в любом садовом центре. Навешиваете по инструкции объем, равномерно рассыпаете по кругу и проливаете землю. Это еще не окончательный полив, но полить надо достаточно — ведро на каждый год жизни дерева.

Если на ваших плодовых деревьях развился лишайник, который обычно бывает либо серого, либо зеленовато-оливкового цвета, можно попытаться их полечить. Для этого берем металлическую щетку или металлическую губку, которой мы отчищаем сковороды и кастрюли, и аккуратненько, также подстелив под дерево изолирующий материал, отчищаем крупные ветки и стволы от мха и лишайника. Если их немного, то можно этого не делать, но если ветки покрылись ими сильно, то ситуация для плодового дерева нехорошая. Потому что, как всякое живое существо, лишайник выделяет под кору токсические вещества и тем самым препятствует нормальному функционированию дерева.

После очистки очень хорошо промыть с помощью губки для мытья посуды ветви и ствол дерева раствором железного купороса из расчета 300 граммов на 10 литров воды. Тогда все споры и мелкие незаметные части мха и лишайника будут подавлены действием этого вещества.

Кроме того, надо подготовиться к побелке стволов деревьев и крупных скелетных ветвей. Белить нужно обязательно осенью, в конце сентября — начале октября, а самой побелкой лучше запастись сейчас. Такая процедура препятствует весенним солнечным ожогам. Когда вы приходите на участок в апреле или мае, белить деревья бесполезно, ожоги ими уже получены. Ведь что происходит? На солнечной стороне температура уже очень высокая, а в тени низкая. Ночью происходит переход через ноль, в это время кора растрескивается и днем дерево получает глубокие ожоги.

Белить деревья нужно обязательно осенью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кустарники по очереди: жимолость, смородина, малина

Что нужно сделать с ягодными кустарниками? Уже вполне можно начинать и их обрезку.

Первым делом нужно обрезать жимолость, она давно отплодоносила и уже заложила плодовые почки. Процедура эта не быстрая, наскоком плодовые кустарники лучше не обрезать. Нужно обойти их, внимательно осмотреть и подумать, какие из ветвей мешают кустарнику красиво расти или просто состарились. Как я уже в писала в предыдущей колонке, кусты после обрезки должны стать прозрачными — такими, чтобы через них легко могла пролететь птица. Загущенный кустарник дает меньше ягод. При обрезке жимолости удаляем всю древесину старше четырех лет. Оставляем четырех-, трех-, двухлетние побеги и несколько побегов однолетней древесины.

После этого можно перейти к черной смородине. Принцип тот же самый, обрезаем всю древесину старше четырех лет. Подрезаем побеги, которые идут к земле и уже не хороши, поскольку ягода на них созревает значительно позже, чем на остальных ветках. Плюс это неудобно, когда ветки под тяжестью плодов ложатся на землю. Ягода делается грязная, по ней ползают насекомые. Все ветки, которые ложатся на землю, нужно убирать не жалея, даже если они еще молодые. В центре куста сформируются новые. Таким же образом обрезаем красную и белую смородину.

И затем поступаем со смородиной так же, как с плодовыми деревьями: обкапываем, удаляем весь сорняк, хорошенько кормим и проливаем. Это очень полезная процедура, поскольку растения продолжают вегетировать и закладка урожая еще происходит. Хорошо накормленное растение заложит больше генеративных почек, которые дадут урожай на будущий год.

Остается малина. Сейчас — последний срок, когда вырезается летняя малина. Это нужно сделать обязательно. В каждом кусту оставляем один-два, максимум три молодых побега. Все отплодоносившие побеги срезаем у самой земли, как и все тоненькие, слабенькие и коротенькие. И хорошенько проливаем. Поскольку малина быстро реагирует на удобрение, кормить ее лучше весной — активно, обильно, с большим содержанием азота. Сейчас кормежка малине не нужна.

У смородины обрезаем всю древесину старше четырех лет Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Земляника, она же клубника: чистим грядки, убираем листья, кормим и поливаем

Садовая земляника будет вегетировать и расти до тех пор, пока среднесуточная температура не опустится ниже плюс 8 градусов. Если в августе вы не почистили свои грядки, не обрезали старую листву, особенно пораженную бурыми пятнами, это обязательно надо сделать в течение сентября. Оставляем на грядке только те растения, с которых вы хотите получить урожай на будущий год. Все остальные, будь то усы или слабые растения, убираем. Если вам нужно будет примонтировать грядки, то сильные, хорошие усы, полученные на здоровых растениях, можно подсадить в грядку. Сентября и начала октября вполне хватит для того, чтобы они хорошо окоренились, и на будущий год вы уже будете получать с них урожай.

Итак, чистим грядки, убираем листья и после этого также кормим и поливаем. Единственное, надо постараться найти удобрение именно для земляники, оно сбалансировано для этой ягоды и даст наилучший результат. Но если найти такое не получилось, то кормим осенним удобрением. При этом очень неплохо внести всю печную золу, которая у вас есть. Самая лучшая земляника, как известно, растет там, где было погорелье.

Если у вас есть ремонтантная земляника, то надо подкармливать ее с большим количеством азота, потому что она еще вегетирует и, мало того, плодоносит. Ну и, соответственно, прикоренять усы. Если вы хотите пролонгировать сбор урожая, то над грядкой с ремонтантной земляникой можно установить временное укрытие из дужек, накрытых спанбондом. Тогда плодоношение продлится. Холодные ночи препятствуют вызреванию ягод, но повышение температуры под спанбондом градусов на пять уже дает существенный результат.

Над грядкой с ремонтантной земляникой установите временное укрытие из дужек, накрытых спанбондом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дозревание перца и томатов, уборка урожая и лечебные грядки

Перейдем к огороду. Первое, что нужно здесь сделать, это закончить сбор урожая. Сейчас вполне реально получить урожай перцев, они еще прекрасно дозревают, набирают объем и вес. Как и помидоры. Если есть возможность, стоит сделать временные укрытия и над перцами, и над томатами.

Впереди, в конце сентября — начале октября, у нас сбор корнеплодов, таких как морковь и свекла. А вот все освободившиеся грядки нужно хорошо вскопать, убрать весь многолетний сорняк, внести органическое удобрение, если оно у вас есть — перепревший навоз, компост и так далее. И засеять туда сидераты. Что для этого можно использовать? Очень неплохо посеять горчицу. Сейчас короткий день, горчица не будет расти в высоту, а очень быстро пойдет в соцветие, чтобы успеть процвести. И когда горчица начнет давать цветы, ее можно подрезать и закопать. Получатся прекрасные лечебные грядки, потому что такой сидерат препятствует развитию грибных и бактериальных заболеваний в земле. Соответственно, популяция патогенных грибов, которые у вас, возможно, накопились после выращивания ваших плодов, может быть компенсирована. На будущий год на такие грядки можно посадить лук и пасленовые.

Ну а за такими поздними овощами, как репа, редис, дайкон, поздняя зелень, надо продолжать ухаживать как за обычными огородными культурами. То есть несмотря на то, что вроде бы и прохладно, надо их кормить, поливать и дать им возможность нарасти и дать хороший урожай.

В сентябре обязательно нужно посадить все луковичные растения, которые были выкопаны после их цветения, - тюльпаны, нарциссы, всякие мелко-луковичные раннецветущие растения. Это делается для того, чтобы они успели хорошо окорениться перед зимой и порадовали нас обильным цветением весной.

Как подготовить луковицы? Если вы их выкапывали, они хорошо просушились при достаточно высоких температурах. Теперь перед посадкой нужно обязательно протравить их от грибных заболеваний (споры этих грибов набираются на шкурки луковиц) средством от гнилей. По инструкции разведите препарат, на 20-30 минут погрузите в него луковицы. В это время приготовьте гряды — вскопайте, разрыхлите. И сажайте луковицы строго на глубину в три ширины луковицы. Скажем, диаметр луковицы 3 сантиметра, значит, сажаем на 8-9-сантиметровую глубину.

Освободившиеся грядки нужно хорошо вскопать и убрать весь многолетний сорняк Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мышей лучше не травить, а отпугивать

Кроме того, сейчас можно подготовиться к борьбе с грызунами, которая предстоит нам осенью. Очень не рекомендую применять на своих участках отравляющие вещества для мышей. Не забывайте, что существуют ежи и змеи, которые их отлавливают. А отравленная мышь наиболее уязвима и, конечно, становится добычей таких животных в первую очередь. Поедание мышей, наевшихся приманок с кумаринами или, например, новомодных мумифицирующих приманок, приводит к гибели ежей и змей. Да и наши домашние питомцы сильно страдают от этого. По осени я очень часто слышу от ветеринаров, что приходится лечить кошек, наевшихся протравленных мышей, и иногда вылечить их не удается.

Гораздо правильнее и проще отпугивать мышей и кротов с помощью пахучих веществ, таких как деготь или креолин — ветеринарный препарат, обладающий очень резким запахом. Запастись ими лучше сейчас. Делается все элементарно: вокруг луковиц или вдоль всей гряды вставляются в почву ушные палочки, намоченные в этом препарате. И поверьте мне, никаких мышей близко не будет.

Под кустами, которые вы хотите уберечь от подгрызания, тоже раскладывается ветошь, пропитанная этими препаратами. Если вы добавите креолина в побелку, которой белите деревья (одну столовую ложку на каждый литр), вы обезопасите от грызунов и зайцев еще и плодовые деревья. Таким образом, что называется, и овцы будут целы, и волки сыты.

Водянова Татьяна Юрьевна – руководитель Казанского клуба садоводов и цветоводов «Отрада», садовод-любитель.

Родилась в Казани. Окончила мехмат Казанского университета и Казанский сельскохозяйственный институт (ныне КГАУ) по кафедре плодоовощеводства.

По окончании КГУ работала в НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева, позже – в КСХИ на кафедре плодоовощеводства, главным агрономом АПК Казанской нефтебазы, в лаборатории микроклонирования растений ООО «Алчак» (1997-2005).

Занимается размножением картофеля, плодовых кустарников, тропических растений в домашней лаборатории.