Колонка садовода: работа в плодовом саду в августе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не складывайте в компост пораженные клещом листья земляники

Наступил август, а это значит, что наш плодовый сад в очередной раз потребует от нас забот и внимания. Что можно и нужно сделать в плодовом саду в этом месяце, чтобы получить хороший урожай на будущий год?

Начнем с земляники садовой. Однократно плодоносящая земляника давно уже отплодоносила и обросла огромным количеством усов. Если вам не нужны молодые побеги, все усы надо удалить. Затем нужно обобрать старый лист и внимательно осмотреть растение. Если центральные молодые листики выглядят так, будто облиты маслом, это значит, что у вас поселился земляничный клещ. Это сигнал к тому, что нужно сильно обрезать растение и удалить все пораженные листья. Их ни в коем случае нельзя складывать в компост или в кучу, нужно просто уничтожить: либо глубоко закопать, либо, что еще лучше, сжечь.

После этого на грядке нужно убрать сорняк и внимательно посмотреть: если растения приподнялись над уровнем земли, их надо подокучить, то есть донести новый грунт так, чтобы молодые рожки были не выше уровня грунта.

После всех процедур растения надо обильно полить (если не идут сильные дожди) и хорошо покормить. Для этого можно использовать любое удобрение для земляники, либо, если не сможете его найти, осеннее минеральное удобрение с малым содержанием азота для плодовых растений.

Если вам не нужны молодые побеги земляники, все усы надо удалить Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обрезать смородину лучше позже, когда с нее сбросится лист

Перейдем к малине. Летняя малина тоже уже заканчивает плодоношение, остались последние ягодки. Как только она отплодоносит, ее тоже нужно привести в порядок. Для этого нужно ее обрезать, то есть удалить почти все отплодоносившие побеги, оставив в кусту два или три самых сильных. После этой процедуры надо, опять же, убрать под кустом весь сорняк, хорошо замульчировать и покормить. Для этого также можно использовать осенние удобрения.

Немного иначе со смородиной. Как только вы закончите ее сбор, под растениями также нужно убрать и хорошо их покормить. Для этого тоже надо использовать осенние удобрения, обычно около 50 граммов на куст. Обкопать кусты, рассыпать туда удобрение и, если нет дождей, хорошенько пролить. А вот обрезать смородину я рекомендую позже. Сейчас идет закладка цветочных почек для урожая будущего года, и если вмешаться в рост растения, вегетативная масса, то есть количество ассимилирующих листьев, при обрезке уменьшится. Это приведет к тому, что цветочных почек на будущий год будет заложено меньше.

Нужно подождать, пока идет вегетация, то есть пока со смородины не сбросился лист, и после этого провести глубокую омолаживающую обрезку на старых кустах и корректирующую обрезку на молодых. Вся древесина старше четырех лет с куста удаляется, оставляем по три побега трехлетней, двухлетней и однолетней древесины. Должен остаться куст примерно такой прозрачности, через которую может пролететь воробей.

То же самое делаем с красной и белой смородинами.

Таким же образом приводим в порядок жимолость. Забрасывать ее не стоит, это растение сильно загущается, а старые побеги дают мелкие и корявые ягоды. Жимолость тоже надо омолаживать, глубоко обрезать, убирать под ней сорняк, кормить, любить и холить. Как и все остальные плодовые кусты.

Жимолость забрасывать не стоит, это растение сильно загущается Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Плодовые деревья: санитарная и корректирующая обрезка и «водяной заряд»

Впереди у нас с вами царицы плодовых садов — яблони, груши, сливы и вишни. Они тоже требуют внимания в августе.

Что нужно сделать с яблонями? Внимательно осмотреть деревья и провести их санитарную и корректирующую обрезку, то есть убрать все сломанные и больные ветки. При этом надо проследить, чтобы при обрезке крупных веток оставались пеньки, иначе зимой в местах опилов и обрезок образуются морозобоины.

Чтобы скорректировать загущение, сейчас можно удалить волчковые и слабые побеги, идущие в центр дерева, - они сильно загущают крону. Пока еще время для этого, поскольку впереди волна августовского сокодвижения, и в это время раночки успеют затянуться, особенно если они будут небольшими от молодых однолетних побегов.

С грушей нужно сделать то же, что и с яблоней. Это дерево также требует внимательного обхода, удаления сломанных и больных веток и корректирующей обрезки в виде удаления волчковых побегов.

Также проводим подготовку к глубокому осеннему поливу - так называемому «водяному заряду». Несмотря на то, что осень у нас дождливая, после сухого лета большим плодовым деревьям будет не хватать воды. Поэтому осенний водяной заряд просто необходим для хорошей перезимовки крупных деревьев. Когда станет совсем прохладно, нужно обильнейшим образом полить деревья — по одному ведру на каждый год жизни. То есть если вашему дереву 10 лет, в круг под деревом нужно вылить не меньше 100-150 литров воды.

Чтобы эта вода не растекалась, по проекции кроны вилами или лопатой делают неглубокую бороздку, или просто вскапывают, чтобы вода не уходила дальше этого места.

Когда станет совсем прохладно, нужно обильнейшим образом полить деревья — по одному ведру на каждый год жизни Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Позднелетняя прививка

Что еще интересного и полезного можно сделать в августе? Если вы хотите размножить растения или как-то скорректировать крону плодовых деревьев, то крайне полезно и своевременно будет провести позднелетнюю августовскую прививку. Ее можно делать только глазком, то есть способом окулировки.

Для этого вам потребуется подвой в виде сеянцев или клоновых подвоев, толщина стволика которых должна быть около сантиметра. Можно чуть-чуть меньше или больше. На слишком тонких неудобно делать Т-образный разрез и вводить туда щиток с почкой, а на очень толстых в период летнего сокодвижения трудно отделяется кора.

В качестве привоя используется однолетний побег текущего года из нижней части, там, где почки уже практически сформировались и вызрели. Делаем срез тоненького слоя коры вместе с тоненьким слоем древесины, содержащей почку. Это и есть наша прививочная часть. На подвое же делаем Т-образный разрез: небольшой горизонтальный (поперек ветки) надрез до древесины, и вертикальный. Аккуратненько отделяем кору от древесины и вставляем в этот кармашек щиток с почкой.

При этом черешок листа оставляем на почке. Он выполняет две функции. Во-первых, щиток в разрез нужно вводить, не касаясь его (щитка) нижней части. Для этого удобно держать почку за черешок. И вторая функция черешка — контроллер. Если прививка удалась, нам об этом скажет черешок: через 10-14 дней нужно легонько ударить по нему пальцем, и если он отвалится, значит, почка прижилась и на будущий год она даст веточку.

Вставив почку в щель, нужно хорошо прижать пальцами кору на подвое и обмотать прививку изолирующей лентой или специальной лентой для прививок. Сама почка, естественно, не обматывается.

Вставив почку в щель, хорошо обмотайте прививку лентой

Не пропускайте августовскую подкормку

Таких прививок на подвое можно сделать несколько, например три, чтобы с гарантией получить саженец на будущий год.

Также можно сделать прививки на ветках, где вам хочется получить какой-то новый сорт, или скорректировать крону, если ветка не растет в нужную сторону — скажем, когда на стволике трехлетнего дерева нужно получить ветку на юг. Таких прививок тоже можно сделать несколько штук одну над другой, чтобы с гарантией получить скорректированный красивый саженец.

Прививать щитком можно практически все плодовые культуры, а также розы. Последние прививают именно щитком в августе — и в корневую шейку для получения куста, и на штамб, чтобы получить на будущий год штамбовые розы. Попробуйте, процедура очень интересная и занимательная. Результат (если, конечно, все получится) в таких случаях всегда радует.

Что нужно сделать со сливами и вишнями? То же самое, что со всеми крупными плодовыми деревьями: осмотр, удаление больных и сломанных ветвей, а также поросли, которая будет сильно загущать корону на следующий год.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И обязательная августовская подкормка. Для плодовых она очень важна. При внесении большого количества фосфора и калия, а осенние удобрения скорректированы как раз в пользу этих элементов, мы получаем крепкие сформированные вызревшие однолетние побеги, которые прекрасно переносят зиму. Не пропускайте позднелетнюю подкормку, чтобы помочь дереву сформироваться и хорошо перезимовать.

Водянова Татьяна Юрьевна – руководитель Казанского клуба садоводов и цветоводов «Отрада», садовод-любитель.

Родилась в Казани. Окончила мехмат Казанского университета и Казанский сельскохозяйственный институт (ныне КГАУ) по кафедре плодоовощеводства.

По окончании КГУ работала в НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева, позже – в КСХИ на кафедре плодоовощеводства, главным агрономом АПК Казанской нефтебазы, в лаборатории микроклонирования растений ООО «Алчак» (1997-2005).

Занимается размножением картофеля, плодовых кустарников, тропических растений в домашней лаборатории.