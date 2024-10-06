Колонка садовода: работа на участке в октябре

Если вы еще не убрали поздние овощи, такие как морковь, свекла, можно к этому приступать

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уборка овощей и закладывание их на хранение

Итак, наступил октябрь — скорее всего, последний месяц в году, когда можно будет по-настоящему поработать в саду и огороде. Давайте посмотрим, что мы можем сделать сейчас на наших участках.

Начнем с огорода. Как подготовить его к зиме? Если вы еще не убрали поздние овощи, такие как морковь, свекла, поздние посевы дайконов, редиски, зеленных, то можно потихоньку к этому приступать. После нескольких холодных ночей морковь будет готова к уборке и зимнему хранению. До этого она, хотя и вызревает, не успевает набрать сахаров, для этого необходимы среднесуточные температуры ниже 8 градусов по Цельсию. Так что дожидаемся, когда будет приблизительно такая температура, ждем два-три-четыре дня и после этого приступаем к уборке.

Конечно, перед тем как убрать плоды на хранение, их нужно тщательно перебрать, чтобы не попались, скажем, пораженные морковной мухой. Если такие плоды хранить вместе со здоровыми, можно потерять весь урожай. Поэтому разглядываем каждую морковину, отбираем на первоочередное употребление то, что вызывает сомнения, а все остальное складываем на хранение. Хранить можно в больших полиэтиленовых мешках, но лучше всего морковка хранится, как показывает практика, пересыпанная, скажем, песком или стружкой. В таком виде она прекрасно сохраняется практически до нового урожая.

Свеклу убираем вслед за морковкой. Немножко сушим ее в прохладном месте, даем зарасти ранкам, которые образовались при уборке, и тоже убираем на хранение. То же самое с дайконом — так же предварительно просматриваем корнеплоды на предмет поражения червячками крестоцветных блошек. Такие корнеплоды с черненькими пятнышками на коре лучше сразу употребить. В целом корнеплоды дайкона могут сохраняться около двух месяцев.

Нужно подготовить опустевшие гряды к зиме Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Копать или не копать? Удобрять или не удобрять?

Когда вы все убрали, в том числе зеленные (это, скорее всего, надо будет сделать до 15 октября, в крайнем случае до конца второй декады месяца), вам нужно подготовить опустевшие гряды к зиме. Стоит ли их перекопать или можно оставить неперекопанными? Я рекомендую первое. Причем перекопать нужно не так, как мы делаем это весной, разбивая мелко ком, а грубо, поднимая и ставя ком на бок, так, чтобы получилась вздыбленная земля, то есть зябь, как это называют в агрономии.

Такая процедура преследует две цели. Во-первых, ставя таким образом кусочки земли, вздыбливая их, отделяя друг от друга, мы заставляем их промерзнуть. Соответственно, если у вас на грядах есть многолетний сорняк, то его популяция благодаря этому чуть уменьшится. И вторая цель: промерзнет и уменьшится популяция слизняков. Тогда летом вам будет проще избавляться от этих назойливых и очень прожорливых тварей, с которыми достаточно трудно бороться из-за их ночного образа жизни. Сейчас у них брачный период, и они откладывают яйца для зимовки. Сами взрослые особи к зиме погибают, а вот яйца их зимуют.

Стоит ли вносить удобрения под зиму? Если и стоит, то только хлорные. Например, хлористый калий, если у вас нет ничего другого из калийных удобрений. Можно внести «долгоиграющие» удобрения, такие как суперфосфат. Но вообще я предпочитаю не вносить удобрения под зиму, а делать это весной в формах, более удобных для употребления растениями. Селитру, например. Она легко растворима в воде, хорошо промывается водой при поливе или при дожде и достаточно доступна для растений.

На обочинах грядок сорняк, конечно, тоже лучше не оставлять. Пока тепло, он еще подрастает и подцветает, значит, будет дополнительное количество семян. Если обочины у вас отросли и начали подцветать, то стоит их оттримерить, подкосить и убрать в борт для сорной травы.

Под зиму вполне реально посеять несколько видов овощных растений, в частности севок лука Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сеем лук-севок…

Под зиму вполне реально посеять несколько видов овощных растений, в частности севок лука. Думаю, многие огородники знают, что сеять нужно очень меленький севок, размером меньше сантиметра в диаметре. Почему? Дело в том, что у такого севка не заложена генеративная почка, то есть та, что дает так называемую стрелку. Такой лучок прекрасно перезимует и цвести на будущий год не будет, а просто нарастит луковицу.

А вот если посеять более крупный севочек, то в холодных условиях генеративная почка обязательно «выстрелит». И тогда вместо желанной луковки вы получите просто цветонос с цветом, что нам совершенно не нужно. Лук-севок крупнее сантиметра в диаметре (сантиметра полтора) лучше хранить дома до будущей весны. Причем не в прохладе, а при комнатной температуре. Да, какое-то количество севка при этом засохнет и потеряется. Но при этом засохнет и генеративная почка в луковке. И тогда по осени вы получите прекрасные полноценные луковицы. Так что мелкий лук-севок высаживаем сейчас, а крупный сохраняем до весны.

Грядку под севок обязательно нужно хорошо удобрить органическими удобрениями, хорошо ее перекопать, выбрать многолетний сорняк и высадить луковки. Между луковичными рядками на грядке должно быть 20-25 сантиметров, а в самом ряду луковки должны располагаться на расстоянии 8-10 сантиметров друг от друга.

Нужно подготовить землю, потому что за зимний период она спрессуется Стоп-кадр видео

…и чеснок

На очереди чеснок. Бытует мнение, что его надо сажать, когда очень холодно. Однако существует практика, при которой чеснок можно сажать вместе с тюльпанами. Он окореняется и прорастает только при очень неблагоприятных условиях — продолжительном тепле поздней осенью и сильных дождях. Но поскольку в этом году было достаточно сухо, а сейчас достаточно резко похолодает, то чеснок можно высевать уже примерно до 10 октября. В принципе, это можно делать практически весь октябрь. Даже если случится резкое похолодание и земля будет очень холодной, чеснок успеет окорениться, и на будущий год все будет хорошо — он взойдет и вы получите прекрасный урожай.

Но, опять же, нужно подготовить землю, потому что за зимний период она спрессуется. Если посадка у вас затягивается и будет плохо дышать, тогда склеротиниоз, самое страшное заболевание для луковичных растений, тоже будет иметь место на грядке. Поэтому делаем то же, что и для лука, — вносим в достаточном количестве органическое удобрение (многолетний перепревший навоз или компост), взрыхляем, удаляем корни многолетнего сорняка, так же делим на рядки и так же сажаем при 20-25 сантиметрах между рядками и 8-10 сантиметрах в рядке между зубками. Для чеснока это прекрасная площадь питания, так получаются крупные разборные луковицы.

И не забывайте, что чеснок нужно обязательно обновлять. Если вы постоянно высаживаете на свои гряды только зубки, то существует вероятность перенесения вирусных заболеваний. И чеснок будет прибаливать, он будет небольшой, невысокий и со временем начнет пропадать. Поэтому всегда нужно иметь молодые однозубковые луковицы. Для этого на чесноке оставляют одну-две стрелки и подсаживают эти мелкие зубочки-«детки» в рядочке поплотнее. На будущий год получаются однозубковые луковички, которыми возобновляют посадки. Вирусная инфекция через эти цветочные зубочки, как правило, не передается, потому что если на зубке есть инфекция, то вы ее сразу видите. Сама стрелка будет уродливая, зубков будет мало, и с такой посадки вы и сами семенной материал брать не станете.

Ремонтантная малина еще плодоносит, поэтому с ней ждем, пока не будет серьезных заморозков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Земляника: прикучить и прикрыть

Перейдем к землянике садовой. Как мы уже обсуждали, вы обрезали старые листья, подкормили, напоили, обиходили землянику, она хорошо выглядит, зелененькая, дала новую листву. Но если вы присмотритесь к растению, то увидите, что молодые рожки растут, как правило, чуть выступая над землей. Это его биологическая специфика: новые рожки всегда чуть приподнимаются по отношению к старым, то есть замещающая почка чуть выше старых материнских растений. Что нужно сделать? Желательно немного прикучить кусты для того, чтобы эти молодые почки, а особенно почки, которые будут нарастать на будущий год, не вымерзли за зиму, если осенью долго не будет снегопада.

После окучивания я бы порекомендовала прикрыть все грядки с земляникой укрывным материалом. Хуже от этого точно не будет. Во-первых, сохранится дополнительное тепло на грядках, а значит, с большей гарантией сохранятся генеративные почки, которые обеспечат урожай на будущий год. И во-вторых, растение останется более здоровым: под укрывным материалом будет меньше грибной инфекции. Весной его можно долго не снимать, под ним, опять же, быстро прогреется земля, растения раньше начнут вегетировать и урожай будет пораньше.

Кормить землянику сейчас уже поздно. Все, что надо сделать, — это прикучить оголившееся кусты, то есть просто добавить земли, и прикрыть их на зиму.

Теперь плодовые кустарники. Если в сентябре вам не удалось сделать обрезку смородины, вполне можно обрезать ее весь октябрь. Особенно если вам требуется размножить какие-то сорта; на размножение черенки из смородины лучше сажать совсем по холоду.

А вот обрезку крыжовника лучше перенести на весну, потому что он более капризный во время зимовки, и какие-то из веток, которые вы оставили при обрезке, могут просто погибнуть за зиму. Тогда процедуру придется повторить весной. Если же вы начнете обрезку по весне, будет сразу видно, что перезимовало, а что нет, и обрезать придется однократно.

Если еще не обрезали малину, тоже самое время это сделать. Ремонтантная малина еще плодоносит, поэтому с ней ждем, пока не будет серьезных заморозков, и лакомимся успевающими созреть ягодами.

Если вам не удалось провести санитарную обрезку деревьев, то еще не поздно это сделать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что делаем в саду?

Во-первых, если вам не удалось провести санитарную обрезку деревьев, то еще не поздно это сделать. И побелить. Но перед побелкой очень хорошо уничтожить лишайники и мхи, которые частенько поражают плодовые деревья. Для этого нужно расстелить под деревом в проекции кроны изолирующий материал — полиэтилен или укрывной, и аккуратно почистить железной щеткой стволы и скелетные ветви, удалив налет мха и лишайников (он рыжий или серый). Затем все это вынести и желательно сжечь. Нельзя складывать это в компост — лишайник будет продолжать спорить, и значит, ваши деревья снова заразятся.

После этого нужно обработать деревья железным купоросом из расчета 30 граммов (столовая ложка с горкой) на 10 литров воды. Для этого я беру губку, которой мы моем посуду, и, макая в раствор, протираю жесткой стороной стволы и крупные ветви. А после их высыхания провожу побелку.

Побелку обязательно нужно делать осенью, чтобы избежать солнечного ожога по ранней весне. Весной побелку можно только «подживить». Для отпугивания зайцев, косуль, мышей я добавляю в побелку креолин, который продается во всех ветеринарных аптеках. 50 граммов этого препарата развожу в ведерке с тремя литрами побелки, все это перемешиваю и белю кисточкой. Креолин прекрасное средство и для декоративных растений, таких как тюльпаны, мелколуковичные, лилии, которые тоже любят грызть мыши. Макаете в него ушные палочки, втыкаете в землю вокруг этих растений — и мыши к ним больше не подойдут.

И очень прошу: не травите мышей на участках и у дома отравляющими приманками, особенно с мумифицирующим эффектом. Они содержат зоокумарины, которые губительно действуют на всех теплокровных. Кошка, поймавшая такую мышь, погибает в муках. Просто возьмите картонку, в серединку ее положите кусочек сыра, а вокруг него налейте и размажьте клей, который не стынет при низких температурах. Он продается во всех садовых центрах и магазинах, торгующих удобрениями и ядохимикатами. Такая картонка собирает до нескольких десятков мышей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За цветами ухаживаем по-разному

Поговорим о том, что делать с декоративными растениями. Часто возникает вопрос, нужно ли обрезать листья, скажем, у хост. Я не рекомендую обрезать их ни у хост, ни у пионов. Никто ведь не обрезает эти листья в природе? Значит, природа придумала так, чтобы лист оставался. Время обрезки стеблей лилий, листьев пионов и сбора — не обрезки, а сбора листьев хост — наступит после морозов, когда вегетация закончится, стебли пожелтеют и из них уйдет сок. В это время все питательные вещества, находящиеся в листьях, под воздействием температуры перекочуют в замещающие почки, которые будут вегетировать на будущий год. Все сахара и пластические вещества будут там.

А лучше всего вообще оставить листья до весны. За зиму они высохнут, и весной их можно будет очень аккуратно обрезать, не принеся вреда растениям. А самый большой вред от этой процедуры заключается в переносе вирусных заболеваний. Работая одним и тем же инструментом, вы можете перезаразить всю коллекцию своих растений. Этого делать не стоит.

Крупнолистную гортензию, флоксы очень хорошо замульчировать торфом, опилками или каким-то другим теплым изолирующим материалом. Потому что у нас, как показывает практика, бывают достаточно продолжительные бесснежные осени. Иногда весь ноябрь бывает бесснежный. Морозы уже приличные, а снега все нет и нет.

А вот укрывать розы торопиться не стоит. Крупнолистную гортензию надо постараться укрыть еще до заморозков и не беспокоиться о том, что потом будет теплая погода, — с этой культурой ничего не случится, даже если она вся в листьях (листья по весне аккуратно уберете, и все). А вот розы рано лучше не накрывать, у них может подопреть корневая шейка, это опасно. Поэтому нужно дождаться стойких отрицательных ночных температур и уже после этого укрыть. Розы без потерь выдерживают морозы до минус 10 градусов. Их будем укрывать, по всей видимости, в начале ноября.

Если у вас ограниченный полив, не меньше ведра на каждый год жизни растения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обильный полив на зиму после такой засухи обязателен

Если вы заметили грибные заболевания на плодовых деревьях — паршу на яблонях и грушах, коккомикоз на вишнях — нужно обязательно провести профилактические мероприятия. Во-первых, убрать листву из-под вишен и яблонь. Компостировать ее тоже не нужно, лучше сжечь, чтобы грибы не распространили споры и не случилось перезаражения. И когда листва полностью опадет, обработать посадки медным купоросом из расчета 20 граммов на 10 литров воды. Просто опрыскать стволы, ветки и поверхность земли из обычного пульверизатора. Процедуру обязательно надо повторить весной, только уже не медным купоросом, а бордоской жидкостью, чтобы было меньше ожогов.

И еще — после такой засухи, какая была в этом году, плодовым и декоративным деревьям и кустарникам необходим водяной заряд. Поливаем обильно, так, чтобы нельзя было наступить в проекцию кроны. Или, если у вас ограниченный полив, не меньше ведра на каждый год жизни растения. А под старое дерево желательно положить шланг и часа на два-три, а то и четыре забыть о нем. Чтобы вода при этом не растекалась, а оставалась под деревом, по периметру кроны нужно наживить землю, подкопнув неглубоко вилами.

Если не полить обильно деревья, они просто не смогут хорошо перезимовать после такой засухи. Они не напились водой, их клетки могут быть разрушены, разорваны. Такие деревья больше будут подвергаться морозобою.

Водянова Татьяна Юрьевна – руководитель Казанского клуба садоводов и цветоводов «Отрада», садовод-любитель.

Родилась в Казани. Окончила мехмат Казанского университета и Казанский сельскохозяйственный институт (ныне КГАУ) по кафедре плодоовощеводства.

По окончании КГУ работала в НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева, позже – в КСХИ на кафедре плодоовощеводства, главным агрономом АПК Казанской нефтебазы, в лаборатории микроклонирования растений ООО «Алчак» (1997-2005).

Занимается размножением картофеля, плодовых кустарников, тропических растений в домашней лаборатории.