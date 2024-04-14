Колонка садовода: изменения климата и странные способы повышения урожайности

К нам «приближаются» растения, характерные для других зон, которые раньше были недоступны для выращивания – и декоративники, и плодовые культуры. Например виноград.

Фото: © «Татар-информ»

Теперь с нами персик и абрикос

Климат в нашей полосе, безусловно, меняется. Я давно занимаюсь сельским хозяйством и садоводством и могу сказать, что за это время, особенно в последние двадцать лет, произошло ощутимое потепление. Явно удлинился вегетационный период, стали длинными и теплыми осени. Ощущение изменений появилось еще в 1980-е годы. А еще мне, как и многим, запомнился 1974 год – засушливый, жаркий, с длинной осенью. 4 октября 1974-го я могла работать на улице в футболке.

Все это создает новые условия для растениеводства в нашей климатической зоне. Если раньше мы уже в августе имели стойкие заморозки по ночам, что сокращало, например, сроки выращивания томатов в открытом грунте, то сейчас заморозки наступают обычно в сентябре, а то и, случается, в октябре. Поэтому к нам «приближаются» растения, характерные для других зон, которые раньше были недоступны для выращивания, – и декоративники, и плодовые культуры. Например, колонновидная яблоня, виноград. Уже вполне реально выращивать под укрытием такие южные культуры, как персик и абрикос, они уже не редкость в наших садах.

Раньше мы культивировали мелкоплодные сибирские сорта арбуза, а сейчас вполне вызревают и дают приличные сладкие плоды крупноплодные сорта Фото: © «Татар-информ»

Совершенно спокойно выращиваются бахчевые. Раньше мы культивировали мелкоплодные сибирские сорта арбуза, а сейчас вполне вызревают и дают приличные сладкие плоды крупноплодные сорта. Единственное, для того, чтобы немного увеличить вегетационный период арбузов, желательно вести их через рассаду. При этом, если ожидается жаркое лето, можно попытаться растить их и в открытом грунте. Но если по лету есть сомнения, можно установить для бахчевых временное тоннельное укрытие из полиэтиленовой пленки, под дужками. Особенно актуально это в начале лета, когда у нас бывает большая разница между ночными и дневными температурами. Тогда бахчевые быстренько нарастают и плодоносят. Потом можно снимать тоннельное укрытие, будет хороший урожай и в открытом грунте. Хотя в теплице плоды будут, конечно, крупнее и созреют лучше.

Поливать лук солью – опасное дело

О каких только способах повышения урожайности я не читала. Предлагают, например, поливать растения молочной сывороткой. Это сколько же молока нужно извести, чтобы получить сыворотку для обработки деревьев от грибных заболеваний? Когда я вижу такие вещи, мне всегда очень жаль растения. Можно ведь использовать соответствующие препараты – эффект будет сильнее, а затрат меньше.

Поливать лук соленой водой вообще опасное дело. Засоление участка приводит к обратному осмосу, когда растения перестают качать воду к своим верхним частям и могут просто обвянуть Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По весне для борьбы с грибными болезнями косточковых культур, такими как коккомикоз и монилиальный ожог, лучше всего обрабатывать их бордосской жидкостью, то есть смесью медного купороса и извести. Хранить смесь нельзя, поэтому она приготовляется непосредственно перед использованием. Наносить бордосскую жидкость нужно перед распусканием почек. Когда вы видите, что почка увеличивается в размере, вот-вот лопнет и появятся зеленые листочки, – значит, пора обрабатывать. То же и с яблонями, которые позже можно еще обработать мочевиной.

Или, скажем, поливают лук соленой водой. Это вообще опасное дело. Засоление участка приводит к обратному осмосу, когда растения перестают качать воду к своим верхним частям и могут просто обвянуть. Ну и известно, что солончаки не самые плодородные земли. Обычно их, наоборот, избавляют от солей. В Татарстане и так в основном малоплодородные лесные земли и супески. Есть местами черноземы (в Буинском, Лаишевском районах) и глинистые земли. Глина, к слову, очень плодородная земля. Сложность с ней том, что она мало влаго- и воздухопроницаема. Но если вносить в глинистую землю пустую породу – шлак, крупный песок и так далее, то на ней хорошо растет практически всё.

В общем, я предпочитаю либо химическую, либо биологическую защиту. Стараюсь пользоваться тем, чему научилась в институте, и как-то не очень верю в подобные «ноу-хау».

Водянова Татьяна Юрьевна – руководитель Казанского клуба садоводов и цветоводов «Отрада», садовод-любитель.

Родилась в Казани. Окончила мехмат Казанского университета и Казанский сельскохозяйственный институт (ныне КГАУ) по кафедре плодоовощеводства.

По окончании КГУ работала в НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева, позже – в КСХИ на кафедре плодоовощеводства, главным агрономом АПК Казанской нефтебазы, в лаборатории микроклонирования растений ООО «Алчак» (1997-2005).

Занимается размножением картофеля, плодовых кустарников, тропических растений в домашней лаборатории.