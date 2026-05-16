«Колокольный звон – весть о Боге»: как прошел 24-й фестиваль «Алексеевские перезвоны»

Тысячи гостей, артисты и звонари со всех уголков России и из-за рубежа – фестиваль «Алексеевские перезвоны» традиционно стал ярким, торжественным и по-настоящему звонким. О чем звонят церковные колокола, правда ли, что этот звон исцеляет от болезней, и как хрупкие женские руки способны справиться с многотонным железом – в репортаже «Татар-информа».





«И вы приезжайте!»

XXIV фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны» стартовал сегодня в поселке Алексеевское. В этом году его посвятили теме «Единство в вере и любви».

Фестиваль проводится с 2003 года, и на первых порах он организовывался силами прихожан местного храма Воскресения Христова. Сегодня же это праздник республиканского масштаба. Показать красоту колокольного звона в Алексеевское приезжают звонари со всей России и даже из Белоруссии. Собираются здесь и творческие фольклорные коллективы со всех уголков страны. Казачьи, русские народные, церковные и многие другие песни и танцы стали украшением фестиваля. Еще одна уже неотъемлемая его часть – ярмарка народных умельцев с мастер-классами для детей и взрослых.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своих социальных сетях призвал жителей республики посетить фестиваль.

«Сегодня Алексеевский район снова станет центром, объединяющим культурные и духовные традиции нашей республики. Пусть праздник подарит каждому теплые встречи и незабываемые впечатления. И вы приезжайте!» – написал он.

По традиции праздник начался с Божественной литургии, которую возглавил епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий. Уже тогда прозвучал первый колокольный звон.

Главная сцена ежегодно устанавливается на Соборной площади перед храмом. Здесь сооружают звонницу, на которой мастера колокольного звона демонстрируют свои умения. Их выступления чередуются с номерами ансамблей, хоров и других творческих коллективов.

«В этом году перезвоны посвящены народному единству, силе патриотизма и трудовой доблести»

Приветствуя гостей праздника, глава Алексеевского района Сергей Демидов отметил, что почетными гостями «Алексеевских перезвонов» являются участники специальной военной операции. На фестивале им уделяется особое внимание. Сегодня, как и в прошлом году, на мероприятии показали оружие и военную технику, которые используются на передовой.

«В этом году наши перезвоны посвящены народному единству, силе патриотизма и трудовой доблести. Именно за этот незыблемый фундамент воюют наши парни на фронтах специальной военной операции. Мы желаем им большой боевой удачи и самое главное – скорейшего возвращения домой с победой», – отметил он.

Один из постоянных почетных гостей фестиваля – Герой России, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Расим Баксиков. Он вырос в Алексеевском районе, поэтому старается не пропускать событие, ставшее визитной карточкой для его родного края.

«Благодарю всех вас за то, что нашли время приехать в наш прекрасный районный центр и разделить с нами радость этого праздника. Не случайно в этом году «Алексеевские перезвоны» проходят в пасхальный период. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает участие в организации этого фестиваля, и низко кланяюсь всем звонарям, гостям, которые приехали из многих-многих уголков нашего Отечества, есть даже гости из-за границы – к нам традиционно приезжают из Белоруссии. Это очень трогает сердце», – поприветствовал гостей Алексеевского владыка Пахомий.

Именно он открыл фестиваль, исполнив перезвон на звоннице у сцены. После этого началась творческая программа мероприятия.

«Приезжаем как к себе домой – здесь тепло и уютно»

В шестой раз с выступлением на фестиваль приехал хор Варваринского храма Казани.

«Быть здесь – это добрая традиция. Когда-то мы дали здесь наш первый сольный концерт, а затем стали приезжать на фестиваль колокольного звона, петь архиерейские богослужения и по сей день продолжаем радовать гостей и жителей района своими песнопениями», – рассказала регент Варваринского храма, солистка Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая Алиса Мамина.

Она отметила, что в этом году хор исполнит пасхальные композиции.

Помимо представителей алексеевского казачества, на празднике было много казаков из других регионов. Ансамбль «Раздолье» приехал из города Камышина Волгоградской области.

«Мы исполним современные стилизованные казачьи песни. Все мы окончили Волгоградский институт культуры и искусств, занимаемся творчеством профессионально. Наш коллектив существует уже 25 лет, и 18 лет подряд приезжаем на этот замечательный фестиваль. В Алексеевском очень радушно принимают, здесь очень интересные люди. Сюда мы приезжаем как к себе домой, потому что здесь тепло и уютно», – рассказала участница ансамбля Ольга Кузнецова.

Профессия звонарь, казалось бы, мужская, однако среди участников фестиваля немало женщин. Лидии Сениной из Краснодара 69 лет – она впервые приехала на фестиваль. Рассказывает, что звонарем стала всего два года назад.

«Это произошло случайно – я помогала в храме, и как-то батюшка попросил подняться на звонницу, заменить звонаря. У меня есть музыкальное образование – видимо, поэтому получилось неплохо. Он предложил мне отучиться в школе звонарей. Так я и освоила это дело», – объяснила она.

«Девять лет жила в монастыре под Ярославлем, там и начала звонить»

Еще одному участнику, Никите Михилеву, всего 16 лет. Он также приехал из Краснодара.

«Я впервые поехал так далеко, чтобы поучаствовать в фестивале колокольного звона. Учусь звонить уже четыре года – мой отец был звонарем, поэтому мне тоже стало интересно. В итоге отец немного отошел от этого дела, а я даже перерос его по мастерству. Колокольный звон – это весть о Боге. Без колокольного звона не начинается служба, именно колокол созывает всех на богослужение. Говорят, что он лечит душу и даже исцеляет от болезней, – я даже на себе это проверил», – поделился юноша.

Ольга Малахова приехала на фестиваль из Серпухова. Хрупкая женщина с легкостью управляется с многотонными колоколами. Звонарем она работает уже 24 года.

«Я девять лет жила в монастыре под Ярославлем, там и начала звонить. В 16 лет окончила школу колокольного искусства, стала профессионалом. Так я связала свою жизнь с колокольным звоном. Здесь важно не только чувство ритма, важно слышать каждый колокол, как он звучит. Красиво можно звонить на звоннице и с тремя колоколами, и с двадцатью пятью. Колокольный звон – это часть нашей культуры и неотъемлемая часть жизни каждого православного человека. В Алексеевском я была три раза, первый раз 15 лет назад, и могу сказать, что фестиваль остается таким же душевным и красивым», – поделилась звонарь.

1 июня в Алексеевском вновь соберутся звонари, но на этот раз не взрослые, а дети. Для них в четвертый раз организуют фестиваль «Алексеевские перезвоны – дети».