Колокольцев наградил автоинспекторов, спасших людей при взрыве газа в Челнах

Фото: МВД по РТ

Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев наградил сотрудников ведомства, проявивших мужество и героизм при спасении людей. Среди награжденных трое автоинспекторов из Татарстана – старший лейтенант Алексей Сабиров, младший лейтенант Максим Даянов и лейтенант Ильгиз Шамсутдинов, которые спасли жителей многоэтажки в Челнах, когда там взорвался газовый баллон. Об этом «Татар-информу» рассказали в МВД по РТ.

Напомним, что взрыв баллона с газом в пятиэтажке 11-го комплекса Челнов произошел 28 июня 2026 года. Травмы получили два человека – 50-летняя женщина, проживающая в квартире, где все случилось, а также сотрудник ГАИ, пришедший к ней на помощь. Возникший после взрыва пожар потушили сотрудники МЧС. Пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Утром этого дня Алексей Сабиров и Максим Даянов заступили в патруль. В районе 9 часов утра на проспекте Мира раздался мощный хлопок и повалил черный дым. Полицейские с проблесковыми маячками поспешили к месту взрыва и уже через пять минут были у дымящегося дома. На место приехал и еще один инспектор Ильгиз Шамсутдинов, не успевший сдать ночную смену.

Оставив коллег вызывать скорую МЧС, Алексей Сабиров забежал в подъезд. Поднявшись на второй этаж, где произошел взрыв, Алексей крикнул «Есть кто?» и, услышав женский голос «Я здесь! Помогите!», разыскал хозяйку злополучной квартиры. Женщина укрылась в ванной комнате, кожа на ее руках была обуглена, волосы подпалены, она испытывала сильную боль. Расчистив завалы, Сабиров проводил ее до выхода из подъезда и передал товарищам.

Тем временем жители подъезда также пытались выбраться во двор, однако выбитая дверь разрушенной квартиры заблокировала как выход из двух соседних квартир, так и лестницу на верхние этажи. Алексей расчистил дорогу, после чего вывел на улицу соседей пострадавшей, молодую женщину с ребенком на руках и пожилую пару. Далее он вывел остальных жителей подъезда.

Всего было спасено семь взрослых и один малыш. Врачи оказали им помощь, а пострадавшую госпитализировали. Сам Сабиров надышался гарью, его доставили в больницу с острым отравлением продуктами горения. От госпитализации Алексей отказался и тут же продолжил патрулирование, потому что не хотел оставлять напарника одного.

Уже вечером его встретила переживавшая жена с 3-летней дочерью и спросила: «Что бы мы делали, случись что с тобой?» А вот мама, живущая в деревне под Набережными Челнами, о случившемся узнала на следующий день, увидев в газете слова мэра города Наиля Магдеева о мужестве и решительных действиях инспектора.

«Это же работа. Я не сделал ничего сверхъестественного. Мой долг – помогать людям…» – говорит об истории сам Сабиров.

За смелость и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, Сабирова наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Максиму Даянову и Ильгизу Шамсутдинову вручили почетные грамоты ведомства.