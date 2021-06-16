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Ру Тат
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16 июня 2021  13:40

Коллекторам запретят общаться с родными и близкими должников без их согласия

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Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий ответственность коллекторов за неправомерное давление на граждан. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«В рамках данного закона мы предлагаем установить безусловное правило запрета на общение коллекторов со всеми гражданами, кроме должников. <…> фактически мы устанавливаем „презумпцию несогласия“ граждан на взаимодействие с коллекторами», — пояснила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, выступая на пленарном заседании.

Депутат пояснила, что сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда коллекторы взаимодействуют не с самим должником, а с третьими лицами: соседями, родственниками, коллегами. По ее словам, это нарушает законные права и интересы россиян.

«Поэтому сегодня парламент установит гарантированную защиту для всех граждан от любого неправомерного воздействия коллекторов», — подчеркнула парламентарий.

При этом Яровая уточнила, что теперь взаимодействие с третьими лицами по поводу долга станет возможно «только при наличии письменного согласия, полученного предварительно».

#госдума рф #коллектор #запрет
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