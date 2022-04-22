Коллективы из Набережных Челнов и Актаныша взяли Гран-при «Созвездия»

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На заключительном гала-концерте XXII открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» стали известны имена обладателей главного приза. Ими стали театр песни «Мизгел» из Набережных Челнов и ансамбль танца «Ак инеш» из села Актаныш.

Со сцены в КРК «Пирамида» с заслуженной победой призеров лично поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Огромная работа проводится в республике вот уже 22 года. Ведут ее уважаемое жюри и организаторы проекта. И это некая возможность, чтобы мы дошли до каждого населенного пункта и отыскали все таланты. Только в этом году более 60 тыс. детей приняли участие, а за все это время — более миллиона. И может, не все стали профессиональными артистами, но все они обрели здесь друзей и бесценные навыки», — сказал Президент РТ.

Он отдельно поблагодарил генерального продюсера фестивального движения Дмитрия Туманова за существование «Созвездия».

Победители проекта забрали с собой дипломы, кубки, медали, подарки и денежную премию.

В этом году конкурсанты демонстрировали свои способности в семи категориях, в том числе в сольном и ансамблевом вокале, хореографии, конферансе, режиссуре видеоклипа, создании музыки, а также текста к песне.

Напомним, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.