Коллективы из Казани и Менделеевска выступят на окружном этапе «Театрального Приволжья»

Стартовал окружной этап фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье». Среди 28 спектаклей — победителей региональных этапов — оказались две постановки из Татарстана.

В номинации «Детские театральные коллективы» на фестивале выступит театральная студия «Апуш» со спектаклем «Апушның тылсымлы төшләре» («Волшебные сны Апуша»), а в молодежной номинации — Народный театр имени Ашрафа Ахуноваиз Менделеевска. Он представит спектакль-мюзикл «Будем жить».

В проекте, реализующемся по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, ежегодно участвуют около 400 коллективов из регионов округа и 6 тыс. актеров. В событии участвуют спектакли самых разных видов и жанров — от драм до фарсов, баллад, сказок до постановок в жанре экспериментальной терапии.

Кроме того, в рамках мероприятия проводится конкурс на лучшие афиши и плакаты. Подать заявку для участия в нем можно до 15 февраля.

Имена лауреатов окружного этапа «Театрального Приволжья» станут известны 27 марта в Ижевске.