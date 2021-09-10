Коллективу Тинчуринского театра представили нового главного режиссера Туфана Имамутдинова

Министр культуры РТ Ирада Аюпова представила коллективу Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина нового главного режиссера Туфана Имамутдинова.

«Два года театр работал без главного режиссера. Я вам представляю нового главного режиссера — Туфана Имамутдинова», — обратилась министр к коллективу. Она также ознакомила с творческой биографией режиссера, упомянув его работы в Театре Наций в Москве, а также о том, что спектакли Имамутдинова были номинированы на «Золотую маску».

«Туфан — свободный художник. В Казани он был главным режиссером в ТЮЗе. Но с самого начала говорил, что ему ближе национальный театр. Теперь эта возможность есть», — сказала министр.

«Мы проанализировали ситуацию с главными режиссерами — их немного. Для меня главный режиссер это не монорежиссер. Он не должен, не допуская других, ставить только сам, в культуре — в театрах, и музеях, библиотеках эта проблема есть. Задача руководителя — создать творческое лицо, художественный бренд театра», — подчеркнула Ирада Аюпова.

Она также отметила, что знакома со многими спектаклями, выпущенными в последние два года. Подчеркнула, что надо привлекать в театр молодежь. Призвала активнее работать с «Пушкинской картой».

«У вас есть все возможности работать. И грант у вас есть. Есть способные обеспечить на высоком уровне музыкальное оформление спектаклей», — сказала Аюпова, упомянув Ильяса Камала. Министр пожелала, чтобы у каждого артиста были роли, где они смогут полностью раскрыться.

«Нужны ли вы мне, нужен ли я вам — я не мог прийти сюда, пока не решу эту проблему. Мы с вами в этом театре сделали два спектакля. Теперь перед нами стоит задача построить стратегию», — сказал Туфан Имамутдинов.

«Театр расположен в очень удачном месте. Здесь рядом консерватория, музыкальное, хореографическое, театральное, художественное училища. Все связанные с культурой люди живут и творят здесь. А мы, кажется, с ними общаемся недостаточно. Надо бы укрепить связи», — поделился планами новый режиссер.

«Хотелось бы, чтобы разногласий было меньше, все проблема решались вместе, сообща, всегда мы помогали друг другу», — выразил свои пожелания директор театра Фанис Мусагитов.

Артисты на нового режиссера возлагают надежды. «Хотелось бы, чтобы новый режиссер хорошо знал историю нашего театра», — отметила актриса театра Зульфия Валеева. «Время покажет. Для артиста главное — чтобы были роли, — сказала актриса Миляуша Назмиева.

Уже известно, что в этом сезоне театр выпустит спектакль с приглашенным режиссером из Венгрии Сардаром Тагировым. Молодой режиссер Регина Саттарова поставит комедию «Кыз урлау» по пьесе Ильдара Юзеева, Резеда Гарипова подготовит спектакль «Асылкош». Туфан Имаметдинов готовит документальный спектакль о строительстве Татарской АЭС в Камских Полянах.