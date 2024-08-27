Коллективу театра Кариева представили нового директора

Директором Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Г. Кариева назначен Ильнур Гайниев, ранее возглавлявший Мензелинский драмтеатр имени Сабира Амутбаева. Заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов накануне представил кариевцам их нового руководителя.

«Я буду заниматься новыми проектами, обновлением репертуара, буду работать над тем, чтобы театр Кариева стал более популярным и процветал», — заявил «Татар-информу» новый руководитель.

Ильнур Гайниев работал в Мензелинском драмтеатре с 2020 года. За пятилетний период выпущено 23 спектакля, из них восемь — по федеральной программе «Культура малой Родины». Также при Гайниеве был открыт Всероссийский фестиваль бэби-театров «Ләкләк», мероприятие проходило с 2021 года. По России фестивалей такого формата всего три. В 2023 году учрежден Республиканский фестиваль школьных театральных коллективов имени Роберта Шаймарданова. В нем приняли участие более 30 коллективов и свыше 1 тыс. детей.

На родине основателя театра Сабира Амутбаева, в селе Олы-Кариле Камско-Устьинского района РТ, в 2021 году состоялось открытие бюста великого режиссера. Скульптура была подарена театром.

В 2024 году театр выиграл грант Фонда президентских грантов и выпустил два спектакля. Итогом работы стал показ спектаклей на дому для 48 детей с инвалидностью, проживающих в пяти районах республики: Актанышском, Мензелинском, Муслюмовском, Сармановском, Тукаевском. Такой проект был реализован впервые в Татарстане.

Ильнуру Ганиеву 36 лет. В 2010 году он окончил Казанский государственный университет культуры и искусств (художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель). В 2014-м получил образование в Казанском государственном энергетическом университете (электроэнергетические системы и сети, инженер). В 2023-м получил специальность «Мастер делового администрирования» в Высшей школе бизнеса КФУ.

Карьеру Гайниев начал в 2005 году солистом театра танца «Сайдаш» при КазГУКИ. В разные годы работал культорганизатором в санатории-профилактории «Балкыш», возглавлял спортивно-досуговый центр «Дружба» Лаишевского района в селе Песчаные Ковали.

Трудился директором районного Дома культуры в Лаишевском районе, был исполняющим обязанности начальника отдела культуры Лаишевского района. До работы в Мензелинском драмтеатре занимал должность начальника Управления культуры исполкома Зеленодольского района.