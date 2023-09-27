Коллективный намаз и пас от Шаймиева: как в Болгаре отметили рождение пророка Мухаммада

Основное торжество прошло сегодня в Болгаре при участии Минтимера Шаймиева и Асгата Сафарова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Студенты Болгарской академии получили спортивную площадку

Мусульманский праздник Мавлид ан-Наби начался накануне с заходом солнца. «Мавлид в переводе с арабского означает рождение, то есть рождение пророка Мухаммада. Ежегодно мусульмане с трепетом ожидают этот месяц», – сообщил «Татар-информу» имам мечети «Кул Шариф» Ильфар хазрат Хасанов.

Праздник отмечается на протяжении месяца. В этот период читаются специальные молитвы и отрывки из священного Корана, где упоминается пророк. Также верующие читают специальные молитвы – салаваты, восхваляющие пророка Мухаммада и Всевышнего.

Основное торжество прошло сегодня в Болгаре при участии Государственного Советника Республики Татарстан, председателя попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимера Шаймиева и руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан Асгата Сафарова.

Гости приняли участие в торжественной церемонии открытия спортивной площадки Болгарской исламской академии.

Минтимер Шаймиев: «Мы собрались в такой важный день. Как видите, если мы за что-то беремся, то все получается. Вот что значит единство и согласие» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы собрались в такой важный день. Как видите, если мы за что-то беремся, то все получается. Вот что значит единство и согласие. Мы с вами являемся свидетелями того, как достигается единство всех жителей республики», – сказал Минтимер Шаймиев. Он отметил, что в академии созданы все условия для созидания.

По мнению муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, учащиеся исламской академии должны быть сильны не только душой и знаниями, но и физически. «Отрадно, что в 12-й день месяца Раби аль-авваль мы открываем такую площадку. И теперь уже никто не забудет, когда она появилась», – поделился он.

После торжественной церемонии Шаймиев поставил автограф на мяче и символическим пасом дал старт товарищескому матчу с участием студентов академии.

Шаймиев подарил 60 томов книг известных исламских богословов

Минтимер Шаймиев также встретился со студентами академии. «Болгарскую исламскую академию ждет прекрасное будущее. Доктора и магистры исламских наук, богословы, получившие образование в нашей академии, востребованы, в будущем их роль станет весьма значительной в развитии ислама. Отрадно, что построенное нами красивое здание наполняется глубоким содержанием. Это огромный шаг вперед в возрождении нашей духовности. Мы и дальше будем поддерживать исламское образование в республике, в том числе улучшать условия учебы», – поприветствовал студентов Государственный Советник РТ.

От имени семьи Шаймиевых он преподнес в дар Болгарской исламской академии 60 томов книг известных исламских богословов. «Желаю во все времена следовать завету пророка Мухаммада», – напутствовал он.

Минтимер Шаймиев также встретился со студентами академии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дарственная надпись гласит: «Знания – это душа и опора религии».

После в Белой мечети началось торжество в честь праздника. Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин прочитал проповедь. «Когда Господь наделяет нас своей милостью, мы должны радоваться. А самая большая милость для людей – это рождение пророка Мухаммада», – отметил он.

По окончании официальных выступлений известные артисты Татарстана Марсель Вагизов, Марат Галимов, Рустем Хусаинов и Карим Габдуллатыйпов в сопровождении хора исполнили в манере татарского макама касыду «Мавлид». Затем маджлис продолжился мунаджатами и нашидами в исполнении Саиддауда Суюнова – потомка пророка Мухаммада, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульмант РТ.

Затем председатель Совета старейшин муфтията Татарстана Айрат Аюпов произнес дуа (молитву) и все участники Мавлида совершили коллективный намаз.

По окончании официальных выступлений известные артисты Татарстана в сопровождении хора исполнили в манере татарского макама касыду «Мавлид» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Надо возрождать нематериальное культурное наследие, нашу духовность»

Гости посетили выставку произведений художников-участников I Межрегионального арт-симпозиума современного искусства «Легенда Болгара», который организован по инициативе и при поддержке Фонда «Возрождение». В проекте принимают участие живописцы из Татарстана, Башкортостана и Чувашии. Всего представлено более 40 произведений, сюжеты которых овеяны легендами и преданиями древнего города. В дальнейшем они безвозмездно будут переданы в фонды Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника.

Минтимер Шаймиев также обратился к участникам праздника Маулид ан-Наби.

«Сегодня знаменательный день для мусульман, день рождения пророка Мухаммада. Очень рад встрече с вами в этот святой день. Сегодня на болгарской земле собрались те, кто много сделал для нее, кто дорожит тем, что сделано в последние годы. Возрождение древнего Болгара – это одно из наших добрых деяний. Если мы в свое время, собравшись вместе, не взялись за это, то сегодня не было бы такого огромного интереса к Болгару, и с нашей стороны, и со стороны российского руководства, также не было бы и празднования на федеральном уровне 1100-летия принятия ислама волжскими булгарами», – сказал Государственный Советник РТ.

Гости посетили выставку произведений художников-участников I Межрегионального арт-симпозиума современного искусства «Легенда Болгара» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что у Болгара удивительно богатая история.

«Мы в последнее время сделали все, что могли по возрождению материального наследия Болгара. Поэтому поток туристов сюда заметно увеличился. Но и предстоит сделать немало. Теперь надо возрождать нематериальное культурное наследие, нашу духовность», – считает Минтимер Шаймиев.

Путин – Шаймиеву: «Минтимер Шарипович, это же Тадж-Махал»

Государственный Советник отметил, что Болгар сильно преобразился. «Когда я вижу все это — душа радуется. Белая мечеть чего стоит!» — подчеркнул государственный деятель.

Он вспомнил, что когда в Болгар приезжал Президент России Владимир Путин, его поразило величие Белой мечети.

«Увидел мечеть, обернулся ко мне и говорит: "Минтимер Шарипович, это же Тадж-Махал". Наша мечеть действительно имеет такие очертания. После некоторой паузы я сказал: "Владимир Владимирович, это не Тадж-Махал, это Белая мечеть Болгара". От одного взгляда привлекает душу», — поделился Государственный Советник.

Отметим, что позже Путин отмечал, что «мусульманская община России играет большую созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения».

Шаймиев также рассказал, что когда началось строительство мечети, ему пришла идея сделать минареты, как у мечетей в Мекке и Медине Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шаймиев также рассказал, что когда началось строительство мечети, ему пришла идея сделать минареты, как у мечетей в Мекке и Медине. «Я позвонил в Саудовскую Аравию, спросил, можем ли мы использовать архитектуру их мечетей. Они согласились и пожелали успехов. Эти минареты волшебные», — заметил он.

Первый Президент РТ добавил, что Болгар — историческая земля Татарстана, здесь «хочется работать еще больше, потому что история у этой земли глубокая».

«Очень продуманно в будущем должны здесь все делать. Для работы с детьми будем создавать условия. Нам надо правильно все организовать и осуществить. Думаю, мы это сделаем. Это наш долг», — заключил он.

Завершились праздничные торжества большим концертом, посвященным празднику Маулид ан-Наби, на площади перед Белой мечетью.