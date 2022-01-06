Коллективный иммунитет в России вырос до 62,6%

В России коллективный иммунитет к Covid-19 достиг 62,6%. Первую прививку сделали более 79 млн человек, вторым компонентом вакцинировались более 75 млн. Об этом сообщает вице-премьер Татьяна Голикова.

«По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%», — цитирует ее оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

При этом уровень коллективного иммунитета наиболее высок в Тыве, Липецкой области и Подмосковье, которые уже близки к необходимым 80%. Это, соответственно, 78%, 76,7% и 76,5%.