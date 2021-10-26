Коллективный иммунитет сформирован: в ПАО «Нижнекамскнефтехим» привитых — 88%

Уровень коллективного иммунитета в ПАО «Нижнекамскнефтехим» достиг 88%. С февраля этого года в «Нижнекамскнефтехиме» и дочерних организациях проходит прививочная кампания от коронавируса. Из 15 тысяч сотрудников за весь период с начала пандемии коронавирусом переболел всего 81 работник, 21 потребовалась госпитализация.

«У нас самый низкий процент заболеваемости среди предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности. Самый низкий процент заболеваемости и смертности. Вот это результат того, чего мы добивались», — отметил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Сделать прививку нефтехимики могут в семи здравпунктах, расположенных на территории промышленной зоны, в центральном офисе НКНХ и в поликлинике «СОГАЗ ПРОФМЕДИЦИНА-НК». Кроме этого, медицинские бригады выезжают в подразделения, чтобы сменный персонал смог вакцинироваться без отрыва от производства.

Одними из первых прививку от коронавируса получили руководители управлений и подразделений. Лепту в процесс популяризации вакцинирования внесла молодежь компании. Активисты сами вакцинировались и провели эстафету под названием «А ты вакцинирован?». Каждый участник акции получил значки в память об этой важной миссии.

«Сотруднику, сделавшему прививку от коронавируса, предоставляется день для реабилитации на каждом этапе вакцинации — можно оформить отгул или добавить эти дни к отпуску. Соответствующие дополнения внесены в коллективный договор предприятия. Инициативу нефтехимиков поддержали и другие предприятия отрасли — опыт нашего предприятия стали перенимать», — подчеркивает заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

Кроме этого, каждый сотрудник, привившийся от коронавируса, автоматически участвует в розыгрыше призов от компании. Буквально на днях прошел уже второй розыгрыш, в этот раз были разыграны экшен-камера GoPro, путевки в санаторий «Варзи-Ятчи», в профилакторий «Корабельная роща», абонементы в бассейн «Дружба» и многие другие призы.

Розыгрыш проходил рандомным способом с помощью программы — генератора случайных чисел в прямом эфире.

Стимулировать работников пройти вакцинацию на предприятии планируют и дальше. Ведь «Нижнекамскнефтехим» как непрерывно действующее производство не имеет права останавливать свою работу ни на один день. От промышленного гиганта, его производственной и финансовой деятельности, слаженной работы коллектива зависит не только экономическое благополучие Нижнекамска, но и всего Татарстана.В планах руководства компании привить 100% персонала.

