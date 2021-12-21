Коллективный иммунитет к Covid-19 в России достиг 58,8%

Уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в России достиг 58,8%. Об этом Премьер-министр страны Михаил Мишустин сказал на заседании президиума координационного совета при Кабмине по борьбе с коронавирусом.

«У нас в стране он [уровень коллективного иммунитета] в среднем 58,8% сейчас», — цитирует премьера ТАСС.

Мишустин отметил эпидобстановку в Калмыкии — в регионе показатель выше, чем по стране и составляет 63%.

Также на заседании стало известно, что полностью вакцинацию от коронавируса прошли более 70 млн россиян.