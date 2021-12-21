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Здоровье
21 декабря 2021  17:15

Коллективный иммунитет к Covid-19 в России достиг 58,8%

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Уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в России достиг 58,8%. Об этом Премьер-министр страны Михаил Мишустин сказал на заседании президиума координационного совета при Кабмине по борьбе с коронавирусом.

«У нас в стране он [уровень коллективного иммунитета] в среднем 58,8% сейчас», — цитирует премьера ТАСС. 

Мишустин отметил эпидобстановку в Калмыкии — в регионе показатель выше, чем по стране и составляет 63%.

Также на заседании стало известно, что полностью вакцинацию от коронавируса прошли более 70 млн россиян. 

#Иммунитет #коронавирус #Михаил Мишустин
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