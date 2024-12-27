Коллективный договор «Казаньоргсинтеза» признали лучшим в нефтехимии

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Казаньоргсинтез» стал победителем конкурса Нефтегазстройпрофсоюза России «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе» в 2024 году. При оценке документа в качестве критериев учитывались социальные гарантии предприятия перед трудовым коллективом и широкий перечень льгот и компенсаций для работников.

Новый коллективный договор с работодателем сотрудники «Казаньоргсинтеза» заключили в декабре 2022 года. Таким образом, с 1 января 2023 года сотрудники предприятия перешли на единый социальный пакет СИБУРа.

«Признание нашего коллективного договора лучшим в отрасли — это результат совместной работы компании и профсоюзной организации, направленной на создание комфортных и достойных условий труда. Улучшение социальных гарантий и внедрение новых льгот не только повышают качество жизни сотрудников, но и мотивируют их на достижение высоких производственных результатов. Мы уверены, что такие инициативы повышают нашу эффективность и способствуют развитию команды нашего предприятия», – рассказал председатель профсоюзной «Казаньоргсинтеза» Нефтегазстройпофсоюза Александр Прокофьев.

В новой редакции документ был составлен после образования первичной профсоюзной организации «Казаньоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюз России, а также по итогам анализа коллективных договоров предприятий СИБУРа и включения в него лучших практик.

Договор существенно улучшил условия труда работников, а также на 26% увеличил бюджет, направляемый на социальные льготы. При этом не учитываются расходы работодателя на программу добровольного медицинского страхования (ДМС).

Документом предусматривалось сохранение набора всех действующих льгот и условий для сотрудников. По большинству из них увеличивалась сумма выплат и компенсаций, а также будут добавлены новые. В частности, увеличились выплаты при рождении ребенка, на треть повысились выплаты ко Дню знаний для многодетных семей, поднимались выплаты в случае происшествий и другие.

Сохранились льготы в виде бесплатных медосмотров. При этом все штатные сотрудники предприятия впервые были обеспечены пакетом ДМС. Была введена единовременная выплата в период отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет. Сотрудники получили новую льготу в виде доплаты до базового вознаграждения в период временной нетрудоспособности – до 10 дней в год.